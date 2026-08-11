Румунія показала "найрозумнішу" ракету, але у Defence Express поставили під сумнів гучну заяву (відео)

Крилата ракета Sahara. Фото: Defense Romania

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Румунська компанія Oves Enterprise заявила про успішне випробування своєї крилатої ракети Sahara та назвала її «найрозумнішою» у світі.

Про це повідомила компанія на офіційній сторінці на платформі X та показала крилату ракету.

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«Наша мета: створити найрозумнішу крилату ракету у світі, що базується на багаторічній технології штучного інтелекту Nemesis. Важлива віха для нашої команди. І ми тільки починаємо», — йдеться у дописі.

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Аналіз ракети від Defence Express: є нюанс, чи дійсно вона «найрозумніша» у світі

Експерти Defence Express порівняли характеристики цієї ракети та інших і заявили, що за своїми тактико-технічними характеристиками цей виріб, скоріше, можна умовно назвати middlestrike-дроном. Хоча, на перший погляд, її можна зарахувати до сучасного класу далекобійного озброєння.

Відповідно до відкритої інформації, її маса становить лише 55 кг, бойова частина — 10 кг, а дальність польоту — 200 км.

«Тому вибір танка як цілі у презентаційному відео цього виробу не дивує, хоча перелік об’єктів, для ураження яких можуть використовуватися Sahara, звичайно, значно ширший — це системи ППО, склади з боєприпасами чи склади ППМ, системи зв’язку тощо», — зауважують аналітики.

Втім, військові експерти наголошують, що Sahara є не єдиною у світі крилатою ракетою з такою маленькою бойовою частиною. Вони згадали крилату ракету Red Wolf, що несе до 10 кг вибухівки, або Barracuda, яка в одному із варіантів має БЧ лише 18 кг.

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Розробники планують збільшити дальність її польоту до 500–600 км та 900–1100 км. Тому, ймовірно, нові варіанти матимуть потужнішу бойову частину, вважають у Defence Express.

Також аналітики не розуміють, що саме може зробити Sahara «найрозумнішою» крилатою ракетою. Ймовірно, через штучний інтелект Nemesis AI, однак «сьогодні інтеграція ШІ у ті чи інші зразки озброєння стає поширеною практикою, і крилаті ракети не є винятком».

Українська балістика — останні новини

Нагадаємо, український виробник дронів та ракет Fire Point працює над проєктом протиракетної оборони Freyja, який буде перехоплювати балістику Росії. До нього він залучив понад десяток європейських оборонних компаній. Серед них — Eurosam, Leonardo, Thales і SAAB.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував на необхідності знищувати російські пускові установки для зменшення кількості ракетних ударів по Україні та на створенні антибалістики на тлі скорочення ракет-перехоплювачів від партнерів.

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