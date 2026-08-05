Знищення ракетних установок РФ: чому їх важко уразити

Ракета "Іскандер" / © Associated Press

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Після заяви президента України Володимира Зеленського про необхідність знищувати російські пускові установки для зменшення кількості ракетних ударів по Україні радник президента України Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» пояснив, що виконання такого завдання є надзвичайно складним через особливості застосування російських ракетних комплексів.

Про це він сказав у коментарі телеканалу «Ми — Україна».

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За словами Бескрестнова, поширене уявлення про те, що комплекси «Іскандер» чи С-400 постійно перебувають на стаціонарних позиціях, не відповідає дійсності.

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Експерт пояснив, що під час виконання бойових завдань пускові установки «Іскандер» постійно перебувають у русі. За його словами, вони можуть кілька годин пересуватися лісовими дорогами до визначених позицій, намагаючись уникати виявлення супутниками, після чого швидко розгортаються, здійснюють пуск ракет і одразу залишають район запуску.

Бескрестнов зазначив, що через це удар по вже відомій стартовій позиції може виявитися безрезультатним, адже на момент ураження пускової установки там уже не буде.

Крім того, за його словами, російські військові враховують дальність українських засобів ураження, зокрема HIMARS, і здійснюють запуски з відстані приблизно 140–150 кілометрів від українського кордону, щоб залишатися поза зоною їхньої досяжності.

Він підкреслив, що для успішного полювання на такі мобільні комплекси потрібні «очі в повітрі» — супутникова розвідка, постійне спостереження та високоточні далекобійні засоби ураження.

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«Спіймати „Іскандер“ на марші або біля позиції, де він розгортається, дійсно важко», — зазначив Бескрестнов.

Він також звернув увагу, що не менш складним завданням є ураження виробництва ракет «Іскандер».

За його словами, відповідні підприємства розташовані глибоко під землею, а санкційний тиск не має вирішального впливу, оскільки ці ракети, як стверджує експерт, виготовляються переважно з російських комплектуючих та електроніки.

Водночас ветеран російсько-української війни та політичний експерт Микола Мельник в ефірі телеканалу «Київ24» заявив, що українські сили й раніше намагалися знищувати російські пускові установки, однак головною проблемою залишалася нестача необхідних засобів ураження, а не відсутність відповідної стратегії.

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«Насправді, ми це робили раніше. Питання ж лише в ресурсах», — сказав Мельник.

Він наголосив, що такі цілі часто розташовані у стратегічному тилу або запускають ракети з районів, куди Україна не може дістатися наявними засобами ураження без додаткової далекобійної західної зброї, зокрема з Каспійського моря.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки і оборони заявив, що українські військові будуть знищувати російські пускові установки на території РФ, щоб зменшити кількість ракетних ударів по Україні та захистити об’єкти критичної інфраструктури й мирне населення.

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