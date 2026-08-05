Уничтожение ракетных установок РФ: почему их трудно поразить

Ракета «Искандер» / © Associated Press

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После заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости уничтожать российские пусковые установки для сокращения числа ракетных ударов по Украине советник президента Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» пояснил, что выполнение такой задачи является чрезвычайно сложным из-за особенностей применения российских ракетных комплексов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мы — Украина».

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По словам Бескрестнова, распространенное мнение о том, что комплексы «Искандер» или С-400 постоянно находятся на стационарных позициях, не соответствует действительности.

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Эксперт пояснил, что во время выполнения боевых задач пусковые установки «Искандер» постоянно находятся в движении. По его словам, они могут несколько часов передвигаться по лесным дорогам к заданным позициям, стараясь избежать обнаружения спутниками, после чего быстро разворачиваются, осуществляют запуск ракет и сразу покидают район запуска.

Бескрестнов отметил, что из-за этого удар по уже известной стартовой позиции может оказаться безрезультатным, ведь к моменту поражения пусковой установки её там уже не будет.

Кроме того, по его словам, российские военные учитывают дальность действия украинских средств поражения, в частности HIMARS, и осуществляют запуски с расстояния примерно 140–150 километров от украинской границы, чтобы оставаться вне зоны их досягаемости.

Он подчеркнул, что для успешной охоты на такие мобильные комплексы нужны «глаза в небе» — спутниковая разведка, постоянное наблюдение и высокоточные дальнобойные средства поражения.

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«Перехватить „Искандер“ в движении или возле позиции, где он развертывается, действительно сложно», — отметил Бескрестнов.

Он также отметил, что не менее сложной задачей является нанесение удара по производству ракет «Искандер».

По его словам, соответствующие предприятия расположены глубоко под землей, а санкционное давление не оказывает решающего влияния, поскольку эти ракеты, как утверждает эксперт, изготавливаются преимущественно из российских комплектующих и электроники.

В то же время ветеран российско-украинской войны и политический эксперт Николай Мельник в эфире телеканала «Киев24» заявил, что украинские силы и раньше пытались уничтожать российские пусковые установки, однако главной проблемой оставалась нехватка необходимых средств поражения, а не отсутствие соответствующей стратегии.

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«На самом деле, мы это делали и раньше. Дело лишь в ресурсах», — сказал Мельник.

Он подчеркнул, что такие цели часто находятся в стратегическом тылу или запускают ракеты из районов, до которых Украина не может добраться имеющимися средствами поражения без дополнительного дальнобойного западного оружия, в частности с Каспийского моря.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что украинские военные будут уничтожать российские пусковые установки на территории РФ, чтобы сократить количество ракетных ударов по Украине и защитить объекты критической инфраструктуры и мирное население.

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