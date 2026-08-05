Более месяца боролись за ее жизнь: 13-летняя Александра Макуха умерла после атаки РФ на Сумщину

Умерла 13-летняя Александра Макуха. Фото: На грани / © соцмережі

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Тринадцатилетняя Александра Макуха умерла после более чем месяца борьбы за жизнь, которую она провела в больнице из-за тяжелых травм, полученных в результате российской атаки на Зноб-Новгородское Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщили в интернет-медиа «На грани», а также подтвердили в Зноб-Новгородском поселковом совете.

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Отмечается, что атака российского беспилотника произошла 22 июня около 04.50 и пришлась на дом многодетной семьи. Тогда на месте происшествия погибли Александр Шинко, его сын Евгений и бабушка Зинаида Гадалова. Еще трое членов семьи получили ранения.

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Как отмечали в Зноб-Новгородском поселковом совете, мужчина после развода самостоятельно воспитывал двух сыновей — Евгения и Максима, а Алина Макуха воспитывала дочь Александру. Два года назад они создали общую семью.

Сообщается, что при ударе Максим получил травму конечности, а мать Алина травмировалась, когда пыталась спасти дочь из-под завалов. Нанесенные ранения у девочки были крайне тяжелыми, из-за чего ее планировали транспортировать в киевскую больницу «Охматдет».

По данным интернет-медиа «На грани», состояние Александры резко ухудшилось в пятницу. Врачи провели ей хирургическое вмешательство, однако во время операции сердце ребенка остановилось.

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Напомним, ночью Россия сбросила бомбы на Сумы . В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, среди них двое детей.

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Также ночью на 4 августа армия РФ атаковала Николаев беспилотниками. Под прицелом оказались жилые дома в частном секторе. По меньшей мере , один человек погиб, много пострадавших.

Ранее мы писали, что российские войска посреди дня 5 августа атаковали Харьков ракетами Бандероль. В настоящее время известно о девяти пострадавших и 15 поврежденных домах.

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