Российская ракета «Оникс»

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С вечера 4 августа и ночью 5 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами. При ударе применили «Цирконы», «Ониксы», «Искандеры» и различные типы беспилотников.

Об этом идет речь в статистике от Воздушных сил Украины.

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Откуда атаковала и что летело на Украину

Согласно сведению ПС, Россия атаковала:

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4 противокорабельными ракетами Циркон/Оникс из Курской и Ростовской обл.,

24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской и Курской обл.,

115 ударными БпЛА типа Shahed (большинство из них — реактивные),

БПЛА «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» по направлениям: Курск, Миллерово, Орел — рф., ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Цель врага была Киевщина

По данным ПС, основным направлением удара врага была Киевщина.

«По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в заявлении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К сожалению, зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

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Атака на Киевскую область 5 августа

Атака России по Украине продолжается

В Воздушных силах предупреждают украинцев, что российская атака продолжается. В воздушном пространстве находятся несколько враждебных БПЛА.

По состоянию на 9 утра над Украиной летают дроны и авиационные бомбы. В частности:

БпЛА курсом на Запорожье.

Пуски КАБ к северу Харьковщины.

Карта тревоги 5 августа

Смертельная атака РФ по Киевщине

Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла смертельный удар по Киевской области. По данным властей, на станции «Апрельское» в результате атаки погибли восемь человек, находившихся на железнодорожной платформе. Люди ждали опоздавшего поезда.

По последней информации, во время российской атаки в Киевской области 14 человек погибли, а почти 30 получили травмы. По данным ОВА, больше всего жертв в Броварском районе — предварительно погибли по меньшей мере девять человек.

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