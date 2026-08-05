Російська ракета «Онікс»

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Від вечора 4 серпня і вночі 5 серпня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Під час удару застосувала «Циркони», «Онікси», «Іскандери» та різні типи безпілотників.

Про це йдеться у статистиці від Повітряних сил України.

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Звідки атакувала і що летіло на Україну

Відповідно до зведення ПС, Росія атакувала:

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4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської та Ростовської обл.,

24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської та Курської обл.,

115 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні),

БПЛА «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел — рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Ціль ворога була Київщина

За даними ПС, основний напрямок удару ворога була Київщина.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», — сказано у заяві.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

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Атака на Київську область 5 серпня / © ДСНС

Атака Росії по Україні триває

У Повітряних силах попереджають українців, що російська атака досі триває. В повітряному просторі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Станом на 9-ту ранку над Україною літають дрони та авіаційні бомби. Зокрема:

БпЛА курсом на Запоріжжя.

Пуски КАБ на північ Харківщини.

Мапа тривоги 5 серпня

Смертельна атака РФ по Київщині

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія завдала смертельного удару по Київській області. За даними влади, на станції «Квітневе» внаслідок атаки загинуло вісім людей, які перебували на залізничній платформі. Люди чекали потяг, який запізнився.

За останньою інформацією, під час російської атаки на Київщині 14 людей загинули, а майже 30 отримали травми. За даними ОВА, найбільше жертв у Броварському районі — попередньо загинуло щонайменше дев’ятеро людей.

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