Атака на Wildberries / © Exilenova+

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Серія українських атак на логістичні центри Wildberries у Росії спрямована на переривання постачання спорядження, шоломів та комплектувальних для ворожої армії на фронті. За оцінками, пошкоджено близько 10% потужностей гіганта онлайн-торгівлі, що вже завдало мільярдних збитків російській економіці.

Про це йдеться у статті ABC.

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Українські удари по Wildberries

Від минулої суботи українські сили атакували щонайменше п’ять складів Wildberries. За попередніми оцінками, пошкодження торкнулися приблизно 10% логістичних потужностей компанії.

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Влада України пояснює ці удари тим, що Wildberries допомагає забезпечувати російські операції із застосуванням безпілотників. Російська сторона ці звинувачення відкидає. Водночас зазначається, що хоча регулярна армія не залучена до таких відправлень, окремі волонтери передають військовим на передову дрони, засоби зв’язку, бронежилети та інше необхідне спорядження.

Видання також звернуло увагу, що в окупованому Сімферополі евакуювали один із логістичних центрів так званого «російського Amazon». На території Криму наслідки війни відчуваються особливо гостро. Півострів регулярно зазнає атак із використанням дронів і ракет, а також найбільше страждає від нестачі пального. Окупаційна адміністрація навіть запроваджувала заборону на продаж бензину, через що в багатьох населених пунктах його запаси майже повністю вичерпалися.

Wildberries залишається найбільшим маркетплейсом Росії. Разом із меншими онлайнмайданчиками та своїм основним конкурентом — Ozon — компанія забезпечує товарообіг, що дорівнює приблизно 8,5% російського ВВП. У сфері електронної комерції працюють близько 4 млн людей — це майже 5% усієї робочої сили країни.

Компанія також тимчасово зупинила роботу кількох інших логістичних центрів, зокрема у Шушарах та Уткіній Заводі неподалік Санкт-Петербурга. Причини такого рішення офіційно поки що не пояснювали.

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Економічні наслідки від атак по Wildberries

Попередньо збитки від атак оцінюють у понад 1,054 млрд євро. Наслідки відчули не лише в компанії під керівництвом Тетяни Кім, а й тисячі малих підприємств, діяльність яких залежить від логістики та сервісів Wildberries.

У Telegram та інших соцмережах підприємці активно публікують відеозвернення, в яких розповідають про втрати. В одному з таких відео жінка заявляє, що через пожежі на складах «ніхто нічого не відшкодує». Вона також каже, що самостійно виховує дитину і «все пішло шкереберть».

«Як я тепер оплачуватиму свої витрати?» — зі сльозами запитує вона на камеру.

Саме такого розвитку подій, за даними видання, найбільше побоюються від 500 тис. до 1 млн підприємців, які тепер не впевнені, чи збереглося їхнє основне джерело доходу.

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Останнім часом Україна активізувала удари по території Росії, намагаючись перенести наслідки війни ближче до повсякденного життя росіян, аби вони також відчули її вплив.

Економічні та соціальні наслідки цих атак виходять далеко за межі безпосередніх руйнувань. Зокрема, кампанія проти об’єктів нафтової інфраструктури — нафтопереробних заводів і паливних сховищ — уже призвела до дефіциту бензину навіть у державі, яка володіє значними запасами вуглеводнів.

Україна випалює Wildberries по всій Росії — останні новини

Нагадаємо, 4 серпня безпілотники атакували Ленінградську область РФ, внаслідок чого сталися влучання по складах Wildberries у селищі Красний Бор поблизу Санкт-Петербурга. На території логістичного комплексу площею близько 154 тис. кв. м спалахнула масштабна пожежа.

У ніч проти 5 серпня внаслідок атаки спалахнув один із найбільших логістичних хабів Wildberries площею майже 195 тис. кв. м у селищі Алексіно Тульської області РФ. Пожежа охопила значну частину комплексу, а стовп диму видно за десятки кілометрів.

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