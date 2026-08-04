У Росії почався масовий крах бізнесу: Сбербанк визнав тривожну тенденцію

Сбербанк / © Reuters

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Економічні проблеми, зростання податкового навантаження та посилення адміністративного тиску дедалі сильніше б’ють по російському бізнесу.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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У Центрі макроекономічних досліджень Сбербанку, проаналізувавши статистику Федеральної податкової служби щодо реєстрації та ліквідації підприємств за останні десять років, дійшли висновку, що цього року в Росії різко зросла кількість закриттів бізнесу саме з економічних причин.

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Аналітики зазначають, що ліквідацій компаній традиційно було більше, ніж нових реєстрацій. Водночас до минулого року понад 80% закриттів припадали на підприємства, які фактично не працювали або подавали недостовірні відомості. Тому сплески ліквідацій здебільшого були пов’язані з боротьбою проти фіктивних компаній.

Цього року ситуація суттєво змінилася. Кількість закриттів, які відображають реальні рішення бізнесу припинити діяльність, різко збільшилася. За оцінками Сбербанку, їхня кількість зросла приблизно з 5 тисяч до 12–15 тисяч організацій щомісяця.

«Зростання зумовлено реорганізацією, ліквідацією поза процедурою банкрутства і, насамперед, спрощеним припиненням діяльності — добровільним закриттям юридичної особи суб’єкта МСП за рішенням її засновників», — зазначають автори дослідження.

Одночасно суттєво скоротилася кількість нових реєстрацій підприємств. Через це, як наголошують аналітики, «підприємства увійшли в першу повноцінну демографічну кризу».

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За їхніми даними, упродовж січня–травня було зареєстровано лише 62 тисячі компаній проти 80 тисяч за аналогічний період минулого року. У травні на кожну тисячу діючих підприємств припадало 4,3 нові реєстрації, тоді як припинень діяльності з економічних причин було 5,5.

Найбільше скорочення торкнулося майже всіх галузей економіки. Основний внесок у негативну статистику зробили сфери торгівлі, будівництва та обробної промисловості, де зосереджена значна частина малого й середнього бізнесу.

У Сбербанку дійшли висновку, що «поєднання добровільних закриттів і мінімальної реєстраційної активності означає, що демографічний розрив уперше став відображати погіршення становища діючого бізнесу, а не чергове очищення реєстру».

У виданні зазначають, що ситуація для російського бізнесу почала погіршуватися ще з другої половини 2024 року, коли економіка РФ різко сповільнила темпи зростання.

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Зростання ВВП знизилося з понад 4% у 2023–2024 роках до 1% торік, а цього року майже наблизилося до нуля. Водночас більшість цивільних галузей промисловості вже тривалий час перебувають у стані стагнації або демонструють спад. Про це також повідомляв наближений до російської влади аналітичний центр ЦМАКП.

«На державну підтримку, як і на початку війни, розраховувати не доводиться: наявні резерви майже вичерпані, і влада, навпаки, намагається скоротити витрати та шукає способи наповнити бюджет, дефіцит якого за підсумками півріччя склав 5,7 трлн руб», — говориться у повідомленні.

Додатковий тиск на бізнес створило й підвищення податків. Протягом двох років поспіль у Росії зростало податкове навантаження: від 2025 року підвищили податок на прибуток і ПДФО, а цього року — ПДВ. Крім того, поріг річної виручки, до якого компанії звільнялися від сплати ПДВ, скоротили у 20 разів — із 450 млн рублів до 60 млн торік і до 20 млн рублів цього року.

У результаті майже третина представників малого бізнесу цього року почала розглядати можливість закриття компанії або її продажу.

Як зазначає видання, ситуацію також ускладнює триваючий перерозподіл власності, який уже давно виходить за межі лише найгучніших випадків із великими компаніями.

Раніше повідомлялося, що у Росії через економічну кризу, спричинену політикою Путіна, та війну в Україні пересічні громадяни опинилися перед справжнім жахіттям.

Ми раніше інформували, що російська економіка та політична система доволі життєздатні та переходять до фази ще більшої стабілізації.

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