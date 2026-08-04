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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Україна готує прорив у ППО: нову ракету планують випускати тисячами

У компанії розраховують, що вартість нової ракети в серійному виробництві буде меншою за 1 млн євро.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Робота ППО

Робота ППО / © Associated Press

Українська компанія Fire Point працює над створенням ракети-перехоплювача FP-7.x, яка має стати значно дешевшою за ракети PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Про це генеральна директорка Fire Point Ірина Терех розповіла в інтерв’ю TWZ.

За її словами, компанія спільно з двома європейськими та однією українською компанією веде закриту розробку нового ракети-перехоплювача. Основною метою проєкту є суттєве здешевлення виробництва.

«Ми ведемо секретну розробку спільно з двома європейськими та однією українською компанією, і я не знаю, який із варіантів виявиться найшвидшим. Кінцева мета — знизити вартість усієї ракети-перехоплювача до рівня нижче 1 мільйона євро», — сказала вона.

Терех додала, що досягти такої вартості, на її думку, цілком реально, особливо після виходу на серійне виробництво.

«Гадаю, з урахуванням очікуваного цінового діапазону боєголовок, який ми обговорювали з нашими партнерами, це цілком реально. Можливо, не з перших же версій, але точно в серійному виробництві», — сказала вона.

Генеральна директорка Fire Point також повідомила, що FP-7.x оснащуватиметься інфрачервоними головками самонаведення.

«Одна угода є публічною, тож перший варіант — від Diehl Defense, який ми зараз інтегруємо. Другий — я поки не знаю, чи готові вони до публічного розкриття інформації, тому мені спочатку потрібно з ними поговорити», — додала вона.

За словами Терех, наразі говорити про точні терміни початку серійного виробництва передчасно, оскільки триває складний етап технічної інтеграції.

«Ми, звичайно, розраховуємо, що це відбудеться в найближчі місяці, тому що, якщо не брати до уваги пошуковців, ми перебуваємо на хорошому рівні готовності», — заявила Терех.

Водночас вона зазначила, що компанія вже готова до масового випуску нових ракет, однак остаточні темпи виробництва залежатимуть від низки технічних чинників.

«Те, у якій кількості ми зможемо отримувати головки самонаведення, якою буде їхня точність і якими виявляться результати їхньої технічної інтеграції, — над цим ми зараз продовжуємо працювати».

За словами генеральної директорки, компанія також працює над підвищенням точності ракети, покращенням енергоефективності та масштабуванням виробництва.

Відмінності від ракет PAC-3

Терех пояснила, що FP-7.x створюється для іншої концепції застосування, ніж американські ракети PAC-3. За її словами, на початковому етапі українська розробка буде ближчою за характеристиками до ракет PAC-2.

«Перші перехоплення ми плануємо здійснювати за рахунок бойової частини (осколково-фугасного ураження цілі). Метод перехоплення Hit-to-kill стане наступним етапом розвитку. Тому на перших порах це буде скоріше аналог PAC-2, але з можливістю більш масового виробництва та за нижчою ціною», — розповіла вона.

Крім того, Терех повідомила, що Fire Point планує щороку випускати щонайменше 2 тисячі ракет-перехоплювачів FP-7.x із подальшим збільшенням виробничих потужностей.

Раніше повідомлялося, що українська компанія Fire Point готує перше випробування системи Freya з перехопленням балістичної ракети, яке планують провести влітку 2027 року.

Ми раніше інформували, що домовленості про виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot не очікують до початку зими, а запуск самого виробництва може відбутися ще пізніше.

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