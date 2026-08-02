Україна може отримати доступ до технологій Patriot: у Конгресі розкрили деталі переговорів

Patriot / © Getty Images

Реклама

Сполучені Штати обговорюють з Україною можливе передавання технологій, необхідних для виробництва систем Patriot та ракет-перехоплювачів до них. Переговори ще тривають, однак реалізація такої ініціативи буде складною.

Про це член Палати представників Конгресу США Майк Тернер заявив в ефірі CBS.

Реклама

Під час розмови журналіст нагадав про масований удар балістичними ракетами по Києву, під час якого вдалося перехопити лише одну ціль. Президент Володимир Зеленський пояснював це нестачею ракет-перехоплювачів.

Реклама

Водночас президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Вашингтон продовжує обговорювати можливе передавання технологій, однак назвав це складним рішенням.

«Ми говоримо про це. Дуже складно віддавати такі технології», — процитував американського президента журналіст.

Переговори щодо Patriot тривають

Тернер пояснив, що слова Трампа стосувалися як систем Patriot, які є оборонною зброєю, так і крилатих ракет Tomahawk, які можуть використовуватися для ударів.

За словами конгресмена, Вашингтон і Київ продовжують переговори щодо розширення доступу України до технологій Patriot та налагодження виробництва ракет для цих систем.

Реклама

«Я вважаю, що тривають переговори щодо надання Україні ширших можливостей доступу до технологій Patriot, щоб вона могла налагодити виробництво оборонних засобів», — зазначив Тернер.

Він наголосив, що такі технології мають важливе значення не лише для України, а й для союзників США. У світі поширюються ракетні технології, тому державам необхідно одночасно нарощувати можливості протиракетної оборони.

Що заважає передати технології Україні

Водночас Тернер визнав, що реалізувати ініціативу буде «дуже-дуже складно». Серед головних перешкод він назвав технічні виклики, безпекові ризики та обмеження, пов’язані з передаванням секретних американських оборонних розробок.

За його словами, США володіють одними з найсучасніших оборонних технологій у світі, попит на які залишається надзвичайно високим.

Реклама

«Заява президента про необхідність розглянути можливість ліцензування цих технологій буде важливою для України, наших союзників і Сполучених Штатів», — сказав конгресмен.

На уточнювальне запитання він підтвердив, що остаточного рішення наразі немає.

«Я думаю, що це все ще в процесі. Це надзвичайно важливо, і я закликаю президента та Пентагон діяти якомога швидше», — заявив Тернер.

Він наголосив, що Росія регулярно атакує українські міста ракетами, внаслідок чого гинуть цивільні.

«Щоночі в Україні гинуть люди, тому що Росія запускає ракети й б’є по беззахисних цивільних, а не по військових цілях. Ми повинні допомогти їм», — підсумував конгресмен.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Раніше американський лідер публічно обіцяв дозволити Києву виготовляти ці ракети.

Заява Трампа пролунала на тлі новин про те, що уряд України обговорив із керівництвом оборонної компанії Raytheon прискорення постачань ракет для систем Patriot перед зимою та практичні кроки із запуску спільного виробництва засобів ППО на українській території.

Новини партнерів