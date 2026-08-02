Генерал Олександр Чайко / © Еспресо

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Унаслідок вибуху в ресторані Balzi Rossi в центрі Москви могли постраждати донька та зять головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайка, який, за непідтвердженими даними, святкував у закладі своє 55-річчя.

Про це повідомив моніторинговий паблік Supernova+.

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За даними каналу, донька російського генерала нібито отримала осколкові поранення, тоді як її чоловік помер у лікарні. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Supernova+ також оприлюднив відео з місця вибуху, зняте російською блогеркою Оленою Райн. На записі видно ресторан, зокрема веранду, де стався вибух, а сама блогерка розповідає, що почула «дуже гучний хлопок», який, як з’ясувалося згодом, був вибухом.

Як повідомляє російське видання Astra, Райн розповіла журналістам, що спочатку навіть не зрозуміла, що йдеться про вибух. За її словами, вона почала телефонувати до ресторану, а потім спустилася на місце події.

«Я не вірила, що може бути вибух серед білого дня в центрі Москви», — сказала вона. Блогерка також стверджує, що територію оперативно оточили силовики, журналістам забороняли знімати, а в декого вимагали видалити вже зроблені кадри.

За словами Райн, генеральний директор ресторану та інші співробітники є її знайомими, однак вони відмовилися розповідати подробиці інциденту. За її твердженням, після вибуху персонал закладу не випускали правоохоронці та заборонили коментувати подію до завершення слідчих дій.

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Тим часом російське видання «Верстка» із посиланням на джерело, близьке до керівництва ресторану, також повідомило, що серед постраждалих нібито є донька Олександра Чайка. Видання звернуло увагу, що в оприлюднених пов’язаними із силовими структурами Telegram-каналами 112 та РЕН ТВ списках постраждалих фігурує 25-річна «Марія П.» з відкритою черепно-мозковою травмою.

© із соцмереж

Журналісти зазначають, що доньці генерала Марії Чайко також 25 років. За їхніми даними, у витоках із російських баз даних вона згадується під прізвищем Передрій, при цьому збігаються дата народження та адреса проживання. У телефонних книгах вона записана як «Чайко Марія» та «наречена». «Верстка» припускає, що Передрій — прізвище її чоловіка.

Крім того, серед постраждалих зазначений 27-річний «Данило П.». За інформацією видання, це може бути Данило Передрій, якому також 27 років. У витоках із баз даних журналісти виявили, що один із його акаунтів у соцмережі VK пов’язаний із Марією Чайко.

Водночас журналістам «Верстки» не вдалося отримати коментар від імовірної доньки генерала. За даними видання, вона не прочитала повідомлення в Telegram і не відповіла на телефонний дзвінок.

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Вибух в ресторані Balzi Rossi у Москві — що відомо

Нагадаємо, 1 серпня в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви стався вибух, унаслідок якого, за останніми даними, загинули п’ятеро людей, ще 21 особа дістала поранення.

За офіційною версією Національного антитерористичного комітету РФ, яку цитують російські державні медіа, невідома жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій, начинений металевими кульками.

За непідтвердженою інформацією, головною ціллю вибуху міг бути командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Олександр Чайко. Російські та незалежні джерела стверджували, що він нібито святкував своє 55-річчя в ресторані Balzi Rossi у центрі Москви під охороною співробітників Федеральної служби охорони РФ.

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