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Москву атакували безпілотники: Собянін заявив про збиття шести дронів
Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, сили ППО нібито збили шість дронів, а на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.
Російська влада заявила про атаку безпілотників, які нібито прямували в бік Москви. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про роботу протиповітряної оборони.
За його словами, сили ППО Міністерства оборони РФ начебто знищили шість безпілотників, які летіли на Москву.
На місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Інформації про пошкодження чи постраждалих наразі немає.
Російські офіційні особи традиційно не повідомляють, які саме об’єкти могли бути цілями атаки.
Нагадаємо, що The Telegraph пише, що небо над Москвою більше не захищене: СБУ зламала ППО і запустила відлік до кінця режиму Путіна.