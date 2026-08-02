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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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114
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Харків атакували ударні дрони: постраждали двоє дітей

Російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. В Індустріальному та Київському районах зафіксовано влучання, постраждали двоє дітей віком 8 і 13 років.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 2 серпня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали двоє дітей віком 8 та 13 років.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, в Індустріальному районі міста попередньо зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА. Наслідки атаки уточнюються.

Станом на цю хвилину відомо про двох постраждалих дітей — 8 та 13 років. Медики діагностували у них гостру реакцію на стрес.

Крім того, безпілотник типу «Молнія» влучив у Київському районі Харкова. Внаслідок одного з ударів пошкоджено автомобіль. Пожежі не виникло, інформації про інших постраждалих немає.

Дані щодо всіх наслідків російської атаки уточнюються.

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, вранці російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Київської області. Під прицілом ворожих безпілотників опинилися складські приміщення у Броварах. Унаслідок ворожого влучання одна людина загинула. Ще троє — зазнали поранень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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