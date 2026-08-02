Харків атакували ударні дрони: постраждали двоє дітей

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У ніч проти 2 серпня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали двоє дітей віком 8 та 13 років.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, в Індустріальному районі міста попередньо зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА. Наслідки атаки уточнюються.

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Станом на цю хвилину відомо про двох постраждалих дітей — 8 та 13 років. Медики діагностували у них гостру реакцію на стрес.

Крім того, безпілотник типу «Молнія» влучив у Київському районі Харкова. Внаслідок одного з ударів пошкоджено автомобіль. Пожежі не виникло, інформації про інших постраждалих немає.

Дані щодо всіх наслідків російської атаки уточнюються.

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, вранці російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Київської області. Під прицілом ворожих безпілотників опинилися складські приміщення у Броварах. Унаслідок ворожого влучання одна людина загинула. Ще троє — зазнали поранень.

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