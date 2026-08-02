- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові ворожий дрон пошкодив автомобіль
У ніч проти 2 серпня російський ударний безпілотник влучив у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль, обійшлося без пожежі та постраждалих.
У ніч проти 2 серпня російський ударний безпілотник влучив у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Спочатку мер заявив про влучання ворожого ударного БпЛА у Салтівському районі міста. Згодом він уточнив, що удар стався у Київському районі.
За словами Терехова, внаслідок атаки пошкоджено автомобіль. Пожежі на місці влучання не виникло.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, вранці російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Київської області. Під прицілом ворожих безпілотників опинилися складські приміщення у Броварах. Унаслідок ворожого влучання одна людина загинула. Ще троє — зазнали поранень.