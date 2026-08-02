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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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21
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У Харкові ворожий дрон пошкодив автомобіль

У ніч проти 2 серпня російський ударний безпілотник влучив у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 2 серпня російський ударний безпілотник влучив у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Спочатку мер заявив про влучання ворожого ударного БпЛА у Салтівському районі міста. Згодом він уточнив, що удар стався у Київському районі.

За словами Терехова, внаслідок атаки пошкоджено автомобіль. Пожежі на місці влучання не виникло.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, вранці російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Київської області. Під прицілом ворожих безпілотників опинилися складські приміщення у Броварах. Унаслідок ворожого влучання одна людина загинула. Ще троє — зазнали поранень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
21
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