Ветерану KRAKEN обрали запобіжний захід: що відомо про підозру

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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану спецпідрозділу KRAKEN Глібу Новостройному з позивним «Дніпрянин».

Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела у судових органах, Новостройного відправили під цілодобовий домашній арешт. Суть оголошеної йому підозри наразі не розголошують.

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Раніше засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев повідомив про затримання ветерана у Києві. За його словами, Новостройний протягом чотирьох років служив у штурмовій роті підрозділу, брав участь в обороні Харкова, а 2025 року звільнився з військової служби за станом здоров’я.

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Немічев також заявляв, що, за неофіційною інформацією, справа нібито могла бути пов’язана з викраденням та вбивством українця Ігоря Комарова на індонезійському острові Балі.

Водночас цю інформацію наразі не підтверджено. Офіційно про зв’язок Новостройного зі справою на Балі правоохоронці не повідомляли.

Убивство Ігоря Комарова на Балі — хто причетний

Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого 2026 року в Мережі з’явилася інформація про викрадення на індонезійському острові Балі двох громадян України — Єрмака Петровського та Ігоря Комарова, синів двох бізнесменів із Дніпра. За повідомленнями, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова викрали, катували та вимагали за його звільнення викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.

У березні стало відомо, що українські правоохоронці спільно з індонезійськими колегами розслідують обставини можливого викрадення та вбивства 28-річного Ігоря Комарова.

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Тоді ж Інтерпол за запитом правоохоронних органів Індонезії оголосив у міжнародний розшук п’ятьох підозрюваних у цій справі, зокрема трьох громадян України. Водночас ім’я Гліба Новостройного серед осіб, щодо яких були оприлюднені «червоні сповіщення» Інтерполу, не фігурувало.

Вбивство українця Комарова на Балі — подробиці

Нагадаємо, українська блогерка Єва Мішалова вийшла у публічний простір після трагічної загибелі її бойфренда Ігоря Комарова. Дівчина порушила мовчання у своїх соцмережах, поділившись подробицями того, як вона намагається впоратися з тяжкою втратою.

Перед жорстоким вбивством сина українського бізнесмена Ігоря Комарова на Балі викрадачі могли відстежити жертву за Instagram-постами його дівчини. Поліція знайшла понівечене тіло Комарова, за якого вимагали багатомільйонний викуп, з відрізаними кінцівками та вирізаними органами.

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