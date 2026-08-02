Ветерану KRAKEN выбрали меру пресечения: что известно о подозрении

Суд / © pixabay.com

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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения ветерану спецподразделения KRAKEN Глебу Новостройному с позывным «Днепрянин».

Как сообщает " Общественное " со ссылкой на источники в судебных органах, Новостройного отправили под круглосуточный домашний арест. Суть объявленного ему подозрения пока не разглашается.

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Ранее основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев сообщил о задержании ветерана в Киеве. По его словам, Новостройный в течение четырех лет служил в штурмовой роте подразделения, участвовал в обороне Харькова, а в 2025 году уволился с военной службы по состоянию здоровья.

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Немичев также заявлял, что, по неофициальной информации, дело могло быть связано с похищением и убийством украинца Игоря Комарова на индонезийском острове Бали.

В то же время эта информация пока не подтверждена. Официально о связи Новостройного с делом на Бали правоохранители не сообщали.

Убийство Игоря Комарова на Бали - кто причастен

Как сообщалось ранее, в конце февраля 2026 года в Сети появилась информация о похищении на индонезийском острове Бали двух граждан Украины - Ермака Петровского и Игоря Комарова, сыновей двух бизнесменов из Днепра. По сообщениям, Петровскому удалось скрыться, тогда как Комарова похитили, пытали и требовали за его увольнение выкуп в размере 10 миллионов долларов.

В марте стало известно, что украинские стражи порядка совместно с индонезийскими коллегами расследуют обстоятельства возможного похищения и убийства 28-летнего Игоря Комарова.

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Тогда же Интерпол по запросу правоохранительных органов Индонезии объявил в международный розыск пятерых подозреваемых по этому делу, в том числе трех граждан Украины. В то же время, имя Глеба Новостройного среди лиц, в отношении которых были обнародованы «красные оповещения» Интерпола, не фигурировало.

Убийство украинца Комарова на Бали.

Напомним, украинская блоггерша Ева Мишалова вышла в публичное пространство после трагической гибели ее бойфренда Игоря Комарова. Девушка нарушила молчание в своих соцсетях, поделившись подробностями того, как она пытается справиться с тяжелой потерей.

Перед жестоким убийством сына украинского бизнесмена Игоря Комарова на Бали похитители могли отследить жертву по Instagram-постам его девушки. Полиция обнаружила изуродованное тело Комарова, при котором требовали многомиллионный выкуп, с отрезанными конечностями и вырезанными органами.

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