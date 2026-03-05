Похищение Игоря Комарова на Бале: анализ ДНК подтвердил гибель украинца

Тест ДНК подтвердил, что найденные фрагменты человеческого тела принадлежат Игорю Комарову. / © ТСН.ua

Реклама

Индонезийская полиция официально подтвердила гибель 28-летнего гражданина Украины Игоря Комарова, похищенного на Бали в середине февраля. Его расчлененные останки были обнаружены местными жителями на восточном побережье острова.

Об этом пишет Jakarta Globe.

Жуткая находка и экспертиза

Фрагменты человеческого тела обнаружили еще 26 февраля у пляжа Кетевелл в округе Гианьяр. Во время дальнейших поисков вдоль побережья и устья реки правоохранители обнаружили другие части тела, в том числе голову, туловище, руки и ноги. Из-за значительных повреждений зрительно узнать погибшего было невозможно, поэтому следователи отправили образцы костей в Национальную судебно-медицинскую лабораторию в Джакарте.

Реклама

Эксперты сравнили выделенный профиль с генетическими материалами, предоставленными родителями пропавшего украинца. Результаты подтвердили стопроцентное совпадение, окончательно развеяв сомнения в личности жертвы.

«Профиль ДНК из частей тела, которые мы подали, сравнили с контрольными образцами родителей жертвы. Результаты показали совпадение», — заявил представитель полиции Бали Ариасанди.

След преступников и розыск подозреваемых

В настоящее время правоохранители задержали одного подозреваемого, арендовавшего автомобиль по поддельному паспорту. Еще шесть иностранцев объявлены в розыск.

Полиция Бали уже обратилась в Интерпол с просьбой выдать так называемые «красные сообщения» для их задержания за границей. По данным следствия, четверо фигурантов дела уже успели покинуть территорию Индонезии.

Реклама

Напомним, параллельно криминалисты исследовали следы крови, найденные на вилле и внутри автомобиля Toyota Avanza в округе Табанан. Они также оказались идентичны ДНК матери Комарова. Это дало следователям основание считать, что украинца содержали на этой вилле и перевозили именно в упомянутом автомобиле после его угона 15 февраля в районе Джимбаран.