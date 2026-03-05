ТСН в социальных сетях

Украина
281
2 мин

Отключение света 6 марта: актуальные графики для всех областей

ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на пятницу, 6 марта, для столицы и всех регионов Украины.

Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в пятницу, 6 марта / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Во всех регионах Украины в пятницу, 6 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 6 марта:

Группа 1: 15:30-19:00

Группа 2: Отключений нет

Группа 3: 17:00–20:00

Группа 4: 08:00–10:00

Группа 5: 19:00–22:30

Группа 6: 08:00-12:00

Группа 7: Отключений нет

Группа 8: 10:00–13:30

Группа 9: Отключений нет

Группа 10: 12:00–15:30

Группа 11: Отключений нет

Группа 12: 13:30–17:00

Группа 13: 15:30–19:00

Группа 14: Отключений нет

Группа 15: 17:00–20:00

Группа 16:08:00-10:00

Группа 17: 19:00–22:30

Группа 18:08:00-12:00

Группа 19: Отключений нет

Группа 20: 10:00–13:30

Группа 21: Отключений нет

Группа 22: 12:00-15:30

Группа 23: Отключений нет

Группа 24: 13:30–17:00

Группа 25: 15:30–19:00

Группа 26: Отключений нет

Группа 27: 17:00–20:00

Группа 28: 08:00–10:00

Группа 29: 19:00–22:30

Группа 30: 08:00–12:00

Группа 31: Отключений нет

Группа 32: 10:00-13:30

Группа 33: Отключений нет

Группа 34: 12:00-15:30

Группа 35: Отключений нет

Группа 36: 13:30–17:00

Группа 37: 15:30–19:00

Группа 38: Отключений нет

Группа 39: 17:00–20:30

Группа 40: 08:00-10:00

Группа 41: 19:00-22:30

Группа 42: 08:00-12:00

Группа 43: 20:30-24:00

Группа 44: 10:00-13:30

Группа 45: Отключений нет

Группа 46: 12:00-15:30

Группа 47: Отключений нет

Группа 48: 13:30-17:00

Группа 49: 15:30–19:00

Группа 50: Отключений нет

Группа 51: 17:00–20:00

Группа 52: 08:00-10:00

Группа 53: 19:00–22:30

Группа 54: 08:00-12:00

Группа 55: Отключений нет

Группа 56: 10:00–13:30

Группа 57: Отключений нет

Группа 58: 12:00–15:30

Группа 59: Отключений нет

Группа 60: 13:30-17:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 6 марта

График отключения света на Киевщине 6 марта

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 6 марта:

1.1: 15:00 - 20:00

1.2: 15:00 - 20:00

2.1: 10:30 - 15:30

2.2: 13:30 - 15:30

3.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:00

3.2: 07:30 - 11:00

4.1: 13:30 - 15:30

5.1: 15:00 - 20:00

5.2: 07:30 - 11:00

6.2: 19:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 6 марта

График отключения света на Полтавщине 6 марта

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 6 марта / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 6 марта / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 6 марта / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 6 марта / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 6 марта

График отключения света на Кировоградщине 6 марта

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 6 марта

График отключения света на Сумщине 6 марта

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 6 марта

График отключения света на Черниговщине 6 марта

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 2—8 марта

График отключения света на Виннице 2—8 марта

Где не будут отключать свет

В четверг, 5 марта, отключения света в Житомирской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин прогнозирует, что отключения продлятся минимум месяц . Однако летом отключения света могут снова вернуться.

