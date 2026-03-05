Отключение света 6 марта: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в пятницу, 6 марта / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во всех регионах Украины в пятницу, 6 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 6 марта:

Реклама

Группа 1: 15:30-19:00

Группа 2: Отключений нет

Группа 3: 17:00–20:00

Группа 4: 08:00–10:00

Реклама

Группа 5: 19:00–22:30

Группа 6: 08:00-12:00

Группа 7: Отключений нет

Группа 8: 10:00–13:30

Реклама

Группа 9: Отключений нет

Группа 10: 12:00–15:30

Группа 11: Отключений нет

Группа 12: 13:30–17:00

Реклама

Группа 13: 15:30–19:00

Группа 14: Отключений нет

Группа 15: 17:00–20:00

Группа 16:08:00-10:00

Реклама

Группа 17: 19:00–22:30

Группа 18:08:00-12:00

Группа 19: Отключений нет

Группа 20: 10:00–13:30

Реклама

Группа 21: Отключений нет

Группа 22: 12:00-15:30

Группа 23: Отключений нет

Группа 24: 13:30–17:00

Реклама

Группа 25: 15:30–19:00

Группа 26: Отключений нет

Группа 27: 17:00–20:00

Группа 28: 08:00–10:00

Реклама

Группа 29: 19:00–22:30

Группа 30: 08:00–12:00

Группа 31: Отключений нет

Группа 32: 10:00-13:30

Реклама

Группа 33: Отключений нет

Группа 34: 12:00-15:30

Группа 35: Отключений нет

Группа 36: 13:30–17:00

Реклама

Группа 37: 15:30–19:00

Группа 38: Отключений нет

Группа 39: 17:00–20:30

Группа 40: 08:00-10:00

Реклама

Группа 41: 19:00-22:30

Группа 42: 08:00-12:00

Группа 43: 20:30-24:00

Группа 44: 10:00-13:30

Реклама

Группа 45: Отключений нет

Группа 46: 12:00-15:30

Группа 47: Отключений нет

Группа 48: 13:30-17:00

Реклама

Группа 49: 15:30–19:00

Группа 50: Отключений нет

Группа 51: 17:00–20:00

Группа 52: 08:00-10:00

Реклама

Группа 53: 19:00–22:30

Группа 54: 08:00-12:00

Группа 55: Отключений нет

Группа 56: 10:00–13:30

Реклама

Группа 57: Отключений нет

Группа 58: 12:00–15:30

Группа 59: Отключений нет

Группа 60: 13:30-17:00

Реклама

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 6 марта

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 6 марта:

1.1: 15:00 - 20:00

1.2: 15:00 - 20:00

2.1: 10:30 - 15:30

Реклама

2.2: 13:30 - 15:30

3.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:00

3.2: 07:30 - 11:00

4.1: 13:30 - 15:30

Реклама

5.1: 15:00 - 20:00

5.2: 07:30 - 11:00

6.2: 19:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 6 марта

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 6 марта / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 6 марта / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 6 марта

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 6 марта

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 6 марта

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Реклама

График отключения света на Виннице 2—8 марта

Где не будут отключать свет

В четверг, 5 марта, отключения света в Житомирской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин прогнозирует, что отключения продлятся минимум месяц . Однако летом отключения света могут снова вернуться.