- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 281
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 6 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на пятницу, 6 марта, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в пятницу, 6 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 6 марта:
Группа 1: 15:30-19:00
Группа 2: Отключений нет
Группа 3: 17:00–20:00
Группа 4: 08:00–10:00
Группа 5: 19:00–22:30
Группа 6: 08:00-12:00
Группа 7: Отключений нет
Группа 8: 10:00–13:30
Группа 9: Отключений нет
Группа 10: 12:00–15:30
Группа 11: Отключений нет
Группа 12: 13:30–17:00
Группа 13: 15:30–19:00
Группа 14: Отключений нет
Группа 15: 17:00–20:00
Группа 16:08:00-10:00
Группа 17: 19:00–22:30
Группа 18:08:00-12:00
Группа 19: Отключений нет
Группа 20: 10:00–13:30
Группа 21: Отключений нет
Группа 22: 12:00-15:30
Группа 23: Отключений нет
Группа 24: 13:30–17:00
Группа 25: 15:30–19:00
Группа 26: Отключений нет
Группа 27: 17:00–20:00
Группа 28: 08:00–10:00
Группа 29: 19:00–22:30
Группа 30: 08:00–12:00
Группа 31: Отключений нет
Группа 32: 10:00-13:30
Группа 33: Отключений нет
Группа 34: 12:00-15:30
Группа 35: Отключений нет
Группа 36: 13:30–17:00
Группа 37: 15:30–19:00
Группа 38: Отключений нет
Группа 39: 17:00–20:30
Группа 40: 08:00-10:00
Группа 41: 19:00-22:30
Группа 42: 08:00-12:00
Группа 43: 20:30-24:00
Группа 44: 10:00-13:30
Группа 45: Отключений нет
Группа 46: 12:00-15:30
Группа 47: Отключений нет
Группа 48: 13:30-17:00
Группа 49: 15:30–19:00
Группа 50: Отключений нет
Группа 51: 17:00–20:00
Группа 52: 08:00-10:00
Группа 53: 19:00–22:30
Группа 54: 08:00-12:00
Группа 55: Отключений нет
Группа 56: 10:00–13:30
Группа 57: Отключений нет
Группа 58: 12:00–15:30
Группа 59: Отключений нет
Группа 60: 13:30-17:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 6 марта:
1.1: 15:00 - 20:00
1.2: 15:00 - 20:00
2.1: 10:30 - 15:30
2.2: 13:30 - 15:30
3.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:00
3.2: 07:30 - 11:00
4.1: 13:30 - 15:30
5.1: 15:00 - 20:00
5.2: 07:30 - 11:00
6.2: 19:30 - 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черниговской области
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
Где не будут отключать свет
В четверг, 5 марта, отключения света в Житомирской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.
Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин прогнозирует, что отключения продлятся минимум месяц . Однако летом отключения света могут снова вернуться.