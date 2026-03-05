Відключення світла 6 березня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 6 березня / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 6 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 6 березня:

Група 1: 15:30-19:00

Група 2: Відключень немає

Група 3: 17:00-20:00

Група 4: 08:00-10:00

Група 5: 19:00-22:30

Група 6: 08:00-12:00

Група 7: Відключень немає

Група 8: 10:00-13:30

Група 9: Відключень немає

Група 10: 12:00-15:30

Група 11: Відключень немає

Група 12: 13:30-17:00

Група 13: 15:30-19:00

Група 14: Відключень немає

Група 15: 17:00-20:00

Група 16: 08:00-10:00

Група 17: 19:00-22:30

Група 18: 08:00-12:00

Група 19: Відключень немає

Група 20: 10:00-13:30

Група 21: Відключень немає

Група 22: 12:00-15:30

Група 23: Відключень немає

Група 24: 13:30-17:00

Група 25: 15:30-19:00

Група 26: Відключень немає

Група 27: 17:00-20:00

Група 28: 08:00-10:00

Група 29: 19:00-22:30

Група 30: 08:00-12:00

Група 31: Відключень немає

Група 32: 10:00-13:30

Група 33: Відключень немає

Група 34: 12:00-15:30

Група 35: Відключень немає

Група 36: 13:30-17:00

Група 37: 15:30-19:00

Група 38: Відключень немає

Група 39: 17:00-20:30

Група 40: 08:00-10:00

Група 41: 19:00-22:30

Група 42: 08:00-12:00

Група 43: 20:30-24:00

Група 44: 10:00-13:30

Група 45: Відключень немає

Група 46: 12:00-15:30

Група 47: Відключень немає

Група 48: 13:30-17:00

Група 49: 15:30-19:00

Група 50: Відключень немає

Група 51: 17:00-20:00

Група 52: 08:00-10:00

Група 53: 19:00-22:30

Група 54: 08:00-12:00

Група 55: Відключень немає

Група 56: 10:00-13:30

Група 57: Відключень немає

Група 58: 12:00-15:30

Група 59: Відключень немає

Група 60: 13:30-17:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 6 березня

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 6 березня:

1.1: 15:00 — 20:00

1.2: 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30

2.2: 13:30 — 15:30

3.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00

3.2: 07:30 — 11:00

4.1: 13:30 — 15:30

5.1: 15:00 — 20:00

5.2: 07:30 — 11:00

6.2: 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 6 березня

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 6 березня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 6 березня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 6 березня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 6 березня

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 2 — 8 березня

Де не відключатимуть світло

У четвер, 5 березня, відключень світла у Житомирській, Черкаській, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин прогнозує, що відключення триватимуть принаймні місяць. Проте влітку відключення світла можуть знову повернутися.