- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 359
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 6 березня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 6 березня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 6 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 6 березня:
Група 1: 15:30-19:00
Група 2: Відключень немає
Група 3: 17:00-20:00
Група 4: 08:00-10:00
Група 5: 19:00-22:30
Група 6: 08:00-12:00
Група 7: Відключень немає
Група 8: 10:00-13:30
Група 9: Відключень немає
Група 10: 12:00-15:30
Група 11: Відключень немає
Група 12: 13:30-17:00
Група 13: 15:30-19:00
Група 14: Відключень немає
Група 15: 17:00-20:00
Група 16: 08:00-10:00
Група 17: 19:00-22:30
Група 18: 08:00-12:00
Група 19: Відключень немає
Група 20: 10:00-13:30
Група 21: Відключень немає
Група 22: 12:00-15:30
Група 23: Відключень немає
Група 24: 13:30-17:00
Група 25: 15:30-19:00
Група 26: Відключень немає
Група 27: 17:00-20:00
Група 28: 08:00-10:00
Група 29: 19:00-22:30
Група 30: 08:00-12:00
Група 31: Відключень немає
Група 32: 10:00-13:30
Група 33: Відключень немає
Група 34: 12:00-15:30
Група 35: Відключень немає
Група 36: 13:30-17:00
Група 37: 15:30-19:00
Група 38: Відключень немає
Група 39: 17:00-20:30
Група 40: 08:00-10:00
Група 41: 19:00-22:30
Група 42: 08:00-12:00
Група 43: 20:30-24:00
Група 44: 10:00-13:30
Група 45: Відключень немає
Група 46: 12:00-15:30
Група 47: Відключень немає
Група 48: 13:30-17:00
Група 49: 15:30-19:00
Група 50: Відключень немає
Група 51: 17:00-20:00
Група 52: 08:00-10:00
Група 53: 19:00-22:30
Група 54: 08:00-12:00
Група 55: Відключень немає
Група 56: 10:00-13:30
Група 57: Відключень немає
Група 58: 12:00-15:30
Група 59: Відключень немає
Група 60: 13:30-17:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 6 березня:
1.1: 15:00 — 20:00
1.2: 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30
2.2: 13:30 — 15:30
3.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00
3.2: 07:30 — 11:00
4.1: 13:30 — 15:30
5.1: 15:00 — 20:00
5.2: 07:30 — 11:00
6.2: 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Де не відключатимуть світло
У четвер, 5 березня, відключень світла у Житомирській, Черкаській, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.
Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин прогнозує, що відключення триватимуть принаймні місяць. Проте влітку відключення світла можуть знову повернутися.