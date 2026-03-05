Україну кличуть на допомогу у війні проти Ірану: чи відправлять ЗСУ на Близький Схід

Війна в Ірані / © Associated Press

Загострення конфлікту на Близькому Сході несподівано вивело Україну на роль ключового оборонного партнера Заходу та арабських держав.

Досвід ЗСУ у перехопленні іранських дронів виявився унікальним ресурсом, якого зараз критично бракує навіть найпотужнішим арміям світу. Поки авіаносні групи США працюють на межі виснаження, Київ пропонує союзникам інтелектуальну зброю та готові технологічні рішення в обмін на дефіцитні ракети для ППО.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Позиція України щодо Ірану

Президент України Володимир Зеленський коментуючи події на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки наголосив, що Іран свідомо зробив свій вибір.

Глава держави зазначив, що Україні надто добре відома ціна ракетного терору та зауважив, що хоча українці ніколи не загрожували Ірану, його режим став спільником Путіна, постачаючи Росії «Шахеди» та збройові технології.

Зеленський підкреслив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, армія РФ випустила по українських містах та енергетиці понад 57 тисяч дронів іранського виробництва. Зеленський назвав справедливим надати іранському народу шанс позбутися терористичного режиму, що забезпечить безпеку всім країнам, які потерпали від агресії Тегерана.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на підтримці іранського народу та звернувся до міжнародної спільноти із закликом зайняти чітку позицію.

«Ми засуджуємо ці удари, підтверджуємо нашу непохитну підтримку іранського народу та закликаємо всі країни підтримати його право на життя в безпеці, мирі та процвітанні, вільне від гноблення», — сказав Сибіга.

Однак Зеленський в інтерв’ю Rai Italia висловив своє занепокоєння, що затяжна війна на Близькому Сході може призвести до скорочення постачання Україні систем ППО та ракет-перехоплювачів Patriot. За словами президента, США змушені переглядати свої оборонні ресурси, щоб забезпечити потреби власної операції та союзників.

Президент України Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Водночас президент додав, що прямі поставки зброї з Ірану до Росії зараз зменшилися, проте РФ продовжує самостійно виробляти іранські дрони та ракети за раніше отриманими ліцензіями.

Війна з Іраном виснажує флот США

Тривала військова операція проти Ірану на Близькому Сході виснажує ресурси Військово-морських сил США, пише Forbes.

За даними видання, у регіоні діють авіаносні групи USS Gerald R. Ford та USS Abraham Lincoln, термін місій яких уже довелося подовжити.

Авіаносець «Гаррі Трумен» / © OSINTtechnical в соцмережі Х

Президент США Дональд Трамп та очільник Пентагону Піт Гегсет заявляють про нарощування ударів, проте військові визнають дефіцит ресурсів. Оскільки деякі країни заборонили використання свого повітряного простору, авіаносці залишаються єдиними мобільними базами для атак.

Як зазначає Forbes, серед ключових проблем американського флоту:

брак кораблів;

втома екіпажів;

технічний знос авіанонсців.

Водночас іранські безпілотники «Шахеди» викликають занепокоєння у США, пише CNN. Як зазначають американські чиновники, протиповітряна оборона США не зможе перехопити їх усі.

Очільник Пентагону Піт Гегсет та генерал Ден Кейн констатували, що загроза від безпілотників виявилася серйознішою за прогнози. Американське командування вражене тим, що завдяки низькій висоті та невеликій швидкості «Шахеди» ефективніше обходять ППО, ніж традиційні балістичні ракети.

«Іранці справді мають можливість виготовляти багато безпілотників типу «Шахед», балістичних ракет середньої та малої дальності, і у них величезні запаси. Тож у певний момент… це стає математичною проблемою: як ми можемо поповнити запаси боєприпасів протиповітряної оборони. Звідки вони візьмуться?» — сказав сенатор Марк Келлі, демократ від Аризони.

США та союзники просять допомоги в України

Прем’єр-міністр Кір Стармер, коментуючи ситуацію на Близькому Сході повідомив, що Велика Британія надає свої бази для операцій США та залучає українських експертів для боротьби з іранськими безпілотниками.

За його словами, Лондон не бере участі в наступах, але допомагає союзникам у Перській затоці відбивати атаки дронів, спираючись на унікальний досвід фахівців з України.

Своєю чергою глава дипломатії ЄС Кая Каллас підкреслила, що Україна володіє унікальним досвідом у перехопленні безпілотників і може стати ключовим партнером для країн Перської затоки. На тлі іранських атак, що посилилися після 28 лютого, ці держави потребують українських знань для боротьби з дронами.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас / © Associated Press

На думку Каллас, Україна здатна допомогти союзникам не лише технологіями знешкодження БпЛА, а й експертизою щодо масштабування виробництва сучасних систем захисту.

Водночас американські ЗМІ іронічно висловлюються про те, що Трамп розпочав військову операцію на Близькому сході і тепер просить допомоги в України.

Окрім того, британські медіа також активно обговорюють цю тему. Журналісти зазначають, що «елітних українських мисливців на дрони» відправлять до Перської затоки, щоб допомогти відбити атаку іранських безпілотників, тоді як британці панічно намагаються втекти.

Україна готова допомогти у протистоянні з Іраном, але є нюанс

Президент України Володимир Зеленський у коментарі для Corriere Della Serra підтвердив готовність України ділитися унікальним досвідом боротьби з дронами. Президент наголосив: досвід війни показав, що самих літаків і ракет для протидії іранським безпілотникам недостатньо.

Хоча офіційних переговорів з лідерами Близького Сходу ще не було, Україна відкрита до співпраці з Британією, США та країнами ЄС. За словами глави держави, ті партнери, які інвестуватимуть в українську оборонну галузь, отримають прямий доступ до найбільш передових знань та технологій у сфері БпЛА.

Водночас Зеленський запропонував поділитися з Близьким Сходом досвідом та засобами для протидії дронам «Шахед» в обмін на ракети до систем ППО Patriot для України.

«Що стосується зброї: ми самі перебуваємо у війні. І я сказав абсолютно відверто: у нас є дефіцит того, що є в них. У них є ракети для Patriot, але ракетами для Patriot сотні або тисячі „Шахедів“ вони не зіб’ють: це дороговартісно», — зауважив Зеленський.

ЗРК «Patriot»

За словами президента, відповідні консультації із лідерами країн Близького Сходу уже відбуваються.

Також Зеленський зазначив, що українські фахівці та військові готові допомогти країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрози іранських ударних дронів. За словами глави держави, ЗСУ вже мають необхідні ресурси та спроможності для такої допомоги.

Чи відправить Україна свої війська для участі у місії на Близькому Сході

Надвечір 5 березня Зеленський завив, що отримав запит від США щодо захисту Близького Сходу від «шахедів». Президент доручив надати необхідні засоби та відправити наших фахівців для гарантування безпеки.

«Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від «шахедів» у регіоні Близького Сходу. Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей. Слава Україні!» — йдеться у повідомленні.

Також у своєму вечірньому зверненні Зе наголосив, що захищаючи країни від іранського режиму, Україна додає собі можливостей захисту.

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

«Ми постійно працюємо з партнерами щодо нашої можливості додати захисту тим країнам, які зараз під ударами з Ірану. Рустем Умєров координує контакти з партнерами на Близькому Сході, в регіоні Затоки, і також ми говоримо зі Сполученими Штатами Америки. Безпекова підтримка від України буде. Головне, що це дозволить нам розширити наше безпекове співробітництво з партнерами: захищаючи країни від іранського режиму, ми додаємо собі можливостей захисту», — сказав Зеленський.

Заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Україна готова передавати партнерам унікальний досвід перехоплення «Шахедів», проте не відправлятиме свої війська для участі в місіях на Близькому Сході.

Військові ЗСУ / © Associated Press

За його словами, українські військові досконало знають тактику запусків та маршрути іранських дронів.

Скібіцький наголосив, що Україна пропонує партнерам інтелектуальний ресурс — уроки, засвоєні під безперервним вогнем.

«Ми не кажемо, що збираємося брати участь (у місіях за кордоном, — Ред.) на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх», — зауважив Вадим Скібіцький.

Проте українські безпілотники-перехоплювачі можуть використовуватися для боротьби з іранськими дронами, пише Financial Times. Як зазначає видання Пентагон та щонайменше один уряд країни Перської затоки ведуть переговори щодо закупівлі БпЛА з України, адже союзники шукають дешевші способи протидії дронам, ніж закупівля ракета Patriot.

Як зазначає медіа, в Україні вже працює близько десятка компаній, які виготовляють безпілотники-перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів, призначені для знищення ворожих безпілотників.

