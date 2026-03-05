На Запорізькій АЕС відновили важливу лінію живлення: що це означає

Запорізька АЕС / © Getty Images

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову має доступ до двох зовнішніх ліній електропередачі. Роботу високовольтної лінії 330 кВ «Феросплавна-1» вдалося відновити після ремонту, який проводили в умовах локального припинення вогню.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як повідомили в МАГАТЕ, ремонтні роботи на пошкодженій ділянці тривали понад три тижні. Відновлення стало можливим завдяки посередництву агентства, яке сприяло встановленню тимчасового «режиму тиші» в зоні проведення робіт.

Лінія «Феросплавна-1» була відключена протягом 23 днів. Весь цей час живлення об’єкта, необхідне для охолодження реакторів та інших критичних функцій безпеки, залежало від обмеженої кількості джерел.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що наявність резервного живлення є ключовим фактором стабільності на станції.

«Додаткова зовнішня лінія електропередачі посилює ядерну безпеку та захищеність», — наголосив Рафаель Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС — останні новини

Внаслідок бойових дій ЗАЕС втратила зв’язок з резервною лінією живлення, що ставило під загрозу ядерну безпеку. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив про ризики для охолодження реакторів через втрату резервного живлення.

Раніше повідомлялося, що в листопаді 2025 року гендиректор МАГАТЕ заявляв, що в разі перемир’я ЗАЕС має отримати «особливий статус», оскільки її робота неможлива без згоди обох сторін.

У грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовими спірними питаннями мирного плану залишаються Донеччина та статус ЗАЕС.