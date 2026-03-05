Одна фраза Зеленського об’єднала угорську владу та опозицію проти України: що обурило Будапешт

В Угорщині влада та опозиція розлютилися через слова Зеленського на адресу Орбана / © Associated Press

Реклама

В Угорщині обурилися заявою президента Володимира Зеленського, який, коментуючи блокування Будапештом виділення Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро, пожартував, що передасть контакти «цієї особи» українським військовим.

Так, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, який учора тиснув руку диктаторові Путіну, обурився, що заява Зеленського «переходить всі межі».

«Ніхто не може погрожувати Угорщині чи її прем’єр-міністрові. Ніхто не може шантажувати нас лише тому, що ми відмовляємося платити ціну війни в Україні та відмовляємося погоджуватися на вищі ціни на енергоносії через Україну», — написав Сіярто в соцмережі Х.

Реклама

Представник уряду Угорщини Золтан Ковач назвав ці слова президента України «погрозою», яка «перейшла всі межі».

«Коли хтось погрожує надати адресу людини українським солдатам лише тому, що вона не підтримує черговий пакет озброєнь на 90 мільярдів доларів, це не дипломатія, це відкрита погроза. Це обурливо. Особисті емоції не мають місця в таких питаннях. Угорщину не можна залякати, і ми не піддамося шантажу», — сказав він.

Лідер угорської опозиції став на бік Орбана

На захист Орбана, як не дивно, також став його непримиренний політичний конкурент, лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр, повідомляє 444.hu.

«Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати жодному угорцеві. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду „Тиси“. Тому я закликаю українського президента прояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то забрати їх назад», — сказав він.

Реклама

На пізнішому заході Петер Мадяр закликав керівництво Європейського Союзу «розірвати всі відносини з Україною, доки президент Зеленський не пояснить свої слова та не перепросить Угорщину за свою заяву». Він також сказав, що ні український, ні російський президенти не можуть шантажувати його, як вони це зробили з Орбаном.

Як прокоментував сам Орбан

Орбан пафосно відповів, що слова Зеленського стосуються не його особисто.

«Він (Зеленський — Ред.) погрожує Угорщині. На жаль для нього, він не може перешкодити мені захищати угорські сім’ї», — написав угорський «друг Путіна» в соцмережі Х.

Що заявив Зеленський, що в Угорщині так обурилися

Нагадаємо, президент Зеленський сьогодні, 5 березня, висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не блокуватиме транш у $90 млрд.

Реклама

«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому дзвонять і спілкуватимуться з ним своєю мовою», — заявив президент України.

Перед цим угорський прем’єр Орбан пригрозив силою відновити роботу нафтопроводу «Дружба» та заявив, що не укладатиме з Україною жодних угод і не піде на жодні компроміси.