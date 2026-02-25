Угорщина розгортає війська через "загрозу" від України: заява Орбана

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив про посилення захисту енергетичної інфраструктури Угорщини від «потенційних атак України».

Про це він повідомив у відеозверненні.

Він натякнув, що Україна нібито хоче порушити роботу угорської енергосистеми, через що вживаються превентивні заходи.

За словами Орбана, поблизу ключових енергетичних об’єктів буде розгорнуто підрозділи та засоби, необхідні для відбиття можливих атак.

«Це означає, що військові частини й засоби, необхідні для відбиття атак, будуть розгорнуті поблизу важливих енергетичних об’єктів», — заявив угорський прем’єр.

Крім того, за його словами, поліція здійснюватиме посилене патрулювання біля окремих електростанцій, розподільчих станцій і диспетчерських центрів.

В уряді наголошують, що такі заходи спрямовані на гарантування енергетичної безпеки країни в умовах зростання ризиків для критичної інфраструктури.

Чим ще погрожував Будапешт

Нагадаємо, до цього, в Будапешті заявляли про можливість припинення постачання енергоресурсів до України — зокрема природного газу та електроенергії — у відповідь на зупинку транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба». Про це повідомляло видання ExPro з посиланням на керівника апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергея Гуляша.

За його словами, Угорщина вживатиме заходів, якщо транзит російської нафти не буде відновлено. Будапешт також планував координувати дії зі Словаччинною, яка раніше заявляла про можливу зупинку експорту електроенергії до України.

У матеріалі зазначається, що угорський маршрут є одним із ключових для імпорту газу до України: 2025 року через Угорщину надійшло понад 2,9 млрд куб. м газу — близько 45% загального обсягу. У січні 2026-го частка цього напрямку знизилася до 38% через активніший імпорт із Польщі. Імпорт зі Словаччини торік становив близько 20%.

Аналітики звернули увагу, що механізм можливого припинення постачання залишається незрозумілим, адже торгівлю газом здійснюють переважно приватні компанії, а Угорщина і Словаччина виступають транзитними країнами. Повне блокування постачання могло б суперечити законодавству ЄС. Крім того, Україна має альтернативні маршрути імпорту, а запаси газу в підземних сховищах майже на 40% перевищують торішні показники.

Угорщина також є важливим постачальником електроенергії: у лютому 2026 року її частка в загальній структурі імпорту сягнула близько 50%. Водночас експерти наголошують, що наразі йдеться радше про політичні заяви, ніж про реальні обмеження.