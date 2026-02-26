ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
214
1 хв

Нічна атака на Запоріжжя: сотні будинків без тепла та масштабні руйнування (фото)

Нічна атака на Запоріжжя: сотні будинків без тепла та масштабні руйнування

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наслідки атаки на Запорізьку область

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

Внаслідок чергового обстрілу Запоріжжя зафіксовано значні пошкодження житлового фонду та критичної інфраструктури.

Про наслідки ворожої атаки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Наслідки в цифрах:

  • 19 багатоквартирних будинків отримали пошкодження різного ступеня;

  • чотири будинки приватного сектору понівечені вибухами;

  • Пошкоджено низку нежитлових будівель.

Найкритичнішою ситуація залишається в енергетичному секторі: через атаку понад 500 будинків у трьох районах міста залишилися без теплопостачання.

Ліквідація наслідків

Комунальні служби міста вже працюють на місцях «прильотів». Основні зусилля наразі зосереджені на:

  1. Закритті контурів: вікна в багатоквартирних будинках оперативно забивають листами OSB.

  2. Документуванні: фахівці районних адміністрацій проводять обстеження для фіксації збитків від російського злочину.

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

«Росія продовжує тероризувати мирне населення, намагаючись залишити місто без тепла в холодну пору року. Всі служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше допомогти запоріжцям», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запорізьку область / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, ввечері 25 листопада російська армія знову атакувала Запоріжжя, у місті пролунали вибухи. За попередньою інформацією, зафіксовано пряме влучання ракети в житловий багатоповерховий будинок.

214
