Нічна атака на Запоріжжя: сотні будинків без тепла та масштабні руйнування (фото)
Нічна атака на Запоріжжя: сотні будинків без тепла та масштабні руйнування
Внаслідок чергового обстрілу Запоріжжя зафіксовано значні пошкодження житлового фонду та критичної інфраструктури.
Про наслідки ворожої атаки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Наслідки в цифрах:
19 багатоквартирних будинків отримали пошкодження різного ступеня;
чотири будинки приватного сектору понівечені вибухами;
Пошкоджено низку нежитлових будівель.
Найкритичнішою ситуація залишається в енергетичному секторі: через атаку понад 500 будинків у трьох районах міста залишилися без теплопостачання.
Ліквідація наслідків
Комунальні служби міста вже працюють на місцях «прильотів». Основні зусилля наразі зосереджені на:
Закритті контурів: вікна в багатоквартирних будинках оперативно забивають листами OSB.
Документуванні: фахівці районних адміністрацій проводять обстеження для фіксації збитків від російського злочину.
«Росія продовжує тероризувати мирне населення, намагаючись залишити місто без тепла в холодну пору року. Всі служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше допомогти запоріжцям», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 25 листопада російська армія знову атакувала Запоріжжя, у місті пролунали вибухи. За попередньою інформацією, зафіксовано пряме влучання ракети в житловий багатоповерховий будинок.