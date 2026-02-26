"Фламінго" пробили тили Путіна: горять оборонні заводи, а "нафтянка" уже відчула ефект

Ракета «Фламінго»

Україна масштабує кампанію ударів по глибокому тилу РФ, застосовуючи новітні розробки власного ВПК та ефективну тактику дронових атак. Головною новиною стало офіційне підтвердження використання вітчизняних крилатих ракет FP-5 Flamingo, здатних досягати цілей за тисячі кілометрів від кордону.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ракети Flamingo: удар по Удмуртії

Президент Володимир Зеленський 25 лютого розкрив деталі використання українських крилатих ракет FP-5 Flamingo. За його словами, Сили оборони вже застосовували ці ракети для ударів по об’єктах на території РФ на відстані 1400 кілометрів. Попри спроби російської ППО перехопити ракети, всі випущені одиниці досягли визначених об’єктів. Президент також підтвердив, що Україна відновила виробничу лінію «Flamingo» після ворожих ударів і планує нарощувати темпи випуску за умови належного фінансування.

Як повідомляє українська служба BBC з посиланням на джерела в Повітряних силах, під час атаки на Воткінський машинобудівний завод (Удмуртія) у ніч проти 21 лютого ракета подолала рекордні 1700 кілометрів. Пряме влучання зафіксовано у гальванічний та штампувальний цехи, що спричинило масштабну пожежу. Ефективність удару забезпечила спеціальна модифікація бойової частини ракети.

Удар по Татарстану змусив «Транснефть» скоротити приймання нафти

Атаки на енергетичну інфраструктуру РФ почали давати відчутний економічний ефект. За даними Reuters, російська держкомпанія «Транснефть» була змушена скоротити приймання сирої нафти приблизно на 250 000 барелів на добу.

Це стало наслідком удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції «Калейкіно» в Татарстані (22–23 лютого), де спалахнули два резервуари місткістю по 50 000 тонн. Найбільше постраждали поставки компанії «Татнефть». Експерти зазначають, що серйозні пошкодження на цьому вузлі можуть критично вплинути на обсяги та якість російського нафтового експорту.

Кампанія проти ВПК: пожежа на хімзаводі на Смоленщині

Не припиняються удари і по підприємствах, що забезпечують російську армію вибухівкою. У ніч проти 25 лютого під ударом опинився ПАТ «Дорогобуж» у Смоленській області.

Що відомо: це хімічний гігант, який виробляє мінеральні добрива та промислову хімію.

Значення цілі: за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, завод постачає базові компоненти для виробництва російських боєприпасів та вибухових речовин.

Результат: опубліковані у Мережі кадри підтверджують масштабну пожежу на об’єкті після атаки.

Нагадаємо, протягом останніх місяців Україна системно атакує об’єкти російського військово-промислового комплексу та паливної логістики на відстані понад 1000 км. Пріоритетними цілями є підприємства, що виробляють порох, ракетне паливо та електроніку для ракет. Воткінський завод, який нещодавно став ціллю Flamingo, є ключовим у РФ, адже саме там збирають балістичні ракети «Іскандер» та стратегічні ракети «Ярс».