В Антарктиді виявили величезне яйце невідомої істоти: фото

Антарктида / © unsplash.com

Учені досліджують унікальне яйце-гігант віком 68 млн років, знайдене в Антарктиді. Знахідка, що отримала прізвисько «Істота», перевернула уявлення палеонтологів про розмноження морських плазунів мезозойської ери. Величезні розміри та структура яйця змусили експертів переглянути еволюційні механізми, за якими гігантські мешканці стародавніх морів приводили на світ потомство.

Про це пише T4.

М’яка шкаралупа замість твердого панцира

Знахідка кардинально відрізняється від усіх інших відомих яєць тієї епохи як за своїми вражаючими розмірами, так і за хімічним складом шкаралупи. Закам’янілість розміром 28 на 18 сантиметрів візуально нагадує м’яч для регбі. Цікаво, що найбільше з відомих науці яєць належало вимерлому близько тисячі років тому птаху-слону. І хоча антарктична «Істота» трохи поступається йому за габаритами, вона приблизно на третину більша за об’ємом, ніж будь-яке відоме яйце нептахоподібного динозавра.

Дослідники звернули увагу на те, що панцир знахідки не має чітких пор, а сама шкаралупа є напрочуд тонкою і м’якою. Вона не розбилася з часом, а частково зруйнувалася і склалася всередину, що беззаперечно вказує на відсутність твердого вапняного шару, характерного для птахів. Оскільки яйця з м’якою шкаралупою дуже погано перетворюються на скам’янілості, дослідники припускають, що їхня рідкість у палеонтологічному літописі не означає, що вони не були поширеними в давнину.

Унікальна знахідка / Автор зображення: Legendre et al. 2020

Хто відклав найбільше яйце епохи динозаврів?

Команда вчених, яка у 2020 році вперше детально описала це яйце, дійшла висновку, що воно належало гігантській морській рептилії довжиною щонайменше 7 метрів. Автори дослідження дали цьому невідомому науці виду назву Antarcticoolithus bradyi. Це відкриття стало справжнім шоком, адже раніше вважалося, що такі морські гіганти, як мозазаври та плезіозаври, взагалі не відкладали яєць, а були живородними тваринами, подібно до багатьох сучасних океанічних риб.

Збільшене зображення шкаралупи, зі складками, де вона згорнулася, а не розірвалася, позначеними стрілками / Автор зображення: Legendre et al. 2020.

Проте зараз найімовірнішим кандидатом на роль творця цієї «Істоти» вчені називають саме мозазавра, оскільки ця родина має набагато ближчу спорідненість із сучасними тваринами, що несуть яйця з м’якою шкаралупою.

«Це від тварини розміром з великого динозавра, але воно зовсім не схоже на яйце динозавра. Воно найбільше схоже на яйця ящірок та змій, але воно належить справді гігантському родичу цих тварин», — заявив IFLScience доктор Лукас Лежандр з Техаського університету в Остіні.

Загадка острова Сеймур та тривалий шлях до визнання

Історія ідентифікації цього яйця не менш захоплива, ніж його походження. Скам’янілість вперше виявили ще у 2011 році на острові Сеймур — одному з небагатьох прибережних островів Антарктиди, який дозволяє вченим шукати стародавні рештки в обхід масивного льодовикового покриву. Тривалий час вчені навіть не уявляли, що саме вони знайшли, і незрозумілий камінь просто зберігався у Чилійському національному музеї природної історії. Ситуація кардинально змінилася лише у 2018 році, коли професорка Джулія Кларк з Техаського університету відвідала експозицію і припустила, що цей об’єкт є гігантським яйцем — висновок, який вона та її колеги згодом успішно підтвердили лабораторно.

Цікаво, що на тому ж острові Сеймур палеонтологи раніше знаходили скелети як дорослих особин, так і дитинчат мозазаврів та плезіозаврів. За словами доктора Лежандра, багато авторів висувають гіпотезу, що ця локація могла бути своєрідним місцем для розмноження з мілководдям, де молодняк морських хижаків мав тихе та безпечне середовище для дорослішання.

Нагадаємо, палеонтологи у Китаї виявили два незвичайні яйця динозаврів, порожнини яких заповнені блискучими кристалами кальциту. Ця знахідка не лише вражає красою, а й дозволила вченим описати абсолютно новий вид древніх рептилій.