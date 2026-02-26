В Антарктиде обнаружили огромное яйцо неизвестного существа: фото

Антарктида / © unsplash.com

Ученые исследуют уникальное яйцо-гигант в возрасте 68 млн лет, найденное в Антарктиде. Находка, получившая прозвище «Существо», перевернула представление палеонтологов о размножении морских пресмыкающихся мезозойской эры. Большие размеры и структура яичка принудили профессионалов пересмотреть эволюционные механизмы, по которым огромные обитатели древних морей приводили на свет потомство.

Об этом пишет T4.

Мягкая скорлупа вместо жесткого панциря

Находка кардинально отличается от всех других известных яиц той эпохи как по своим поразительным размерам, так и по химическому составу скорлупы. Окаменелость размером 28 на 18 сантиметров визуально напоминает мяч для регби. Интересно, что больше всего из известных науке яиц принадлежало вымершей около тысячи лет назад птице-слону. И хотя антарктическое «Существо» немного уступает ему по габаритам, оно примерно на треть больше по объему, чем любое известное яйцо нептахообразного динозавра.

Исследователи обратили внимание на то, что панцирь находки не имеет четких пор, а сама скорлупа удивительно тонкой и мягкой. Она не разбилась со временем, а частично разрушилась и сложилась внутрь, что бесспорно указывает на отсутствие жесткого известкового слоя, характерного для птиц. Поскольку яйца с мягкой скорлупой очень плохо превращаются в окаменелости, исследователи предполагают, что их редкость в палеонтологической летописи не означает, что они не были распространены в древности.

Уникальная находка / Автор изображения: Legendre et al. 2020

Кто отложил самое большое яйцо эпохи динозавров?

Команда ученых, которая в 2020 году впервые подробно описала это яйцо, пришла к выводу, что оно принадлежало гигантской морской рептилии длиной не менее 7 метров. Авторы исследования дали этому неизвестному науке виду название Antarcticoolithus bradyi. Это открытие стало настоящим шоком, ведь раньше считалось, что такие морские гиганты, как мозазавры и плезиозавры вообще не откладывали яиц, а были живородными животными, подобно многим современным океаническим рыбам.

Увеличенное изображение скорлупы, со складками, где она свернулась, а не разорвалась, обозначенными стрелками / Автор изображения: Legendre et al. 2020.

Однако сейчас наиболее вероятным кандидатом на роль создателя этого «Существа» ученые называют именно мозазавра, поскольку эта семья имеет гораздо более близкое родство с современными животными, несущими яйца с мягкой скорлупой.

«Это от животного размером с большого динозавра, но оно совсем не похоже на яйцо динозавра. Оно больше похоже на яйца ящериц и змей, но оно принадлежит действительно гигантскому родственнику этих животных», — заявил IFLScience доктор Лукас Лежандр из Техасского университета в Остине.

Загадка острова Сеймур и долгий путь к признанию

История идентификации этого яйца не менее увлекательна, чем его происхождение. Окаменелость впервые проявилась еще в 2011 году на острове Сеймур — одном из немногих прибрежных островов Антарктиды, позволяющем ученым искать древние останки в обход массивного ледникового покрова. Долгое время ученые даже не представляли, что они нашли, и непонятный камень просто хранился в Чилийском национальном музее естественной истории. Ситуация кардинально изменилась только в 2018 году, когда профессор Джулия Кларк из Техасского университета посетила экспозицию и предположила, что этот объект является гигантским яйцом — вывод, который она и ее коллеги впоследствии успешно подтвердили лабораторно.

Интересно, что на том же острове Сеймур палеонтологи раньше находили скелеты как взрослых особей, так и детенышей мозазавров и плезиозавров. По словам доктора Лежандра, многие авторы выдвигают гипотезу, что эта локация могла быть своеобразным местом для размножения с мелководием, где молодняк морских хищников имел тихую и безопасную среду для взросления.

Напомним, палеонтологи в Китае обнаружили два необычных яйца динозавров, полости которых заполнены блестящими кристаллами кальцита. Эта находка не только поражает красотой, но и позволила учёным описать совершенно новый вид древних рептилий.