Утром ракеты Х-22 не долетели до Украины: эксперт объяснил почему

Во время ночного массированного обстрела Украины армия РФ применила ракеты Х-22. Однако воздушные цели исчезли с радаров еще над территорией страны-агрессора.

Почему российские ракеты не долетели до воздушного пространства Украины, объяснил военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV.

«Я вам могу точно сказать, что очень маловероятно, что мы могли как-то сбить эти ракеты над Брянщиной. Слишком велико расстояние», — подчеркнул он.

По словам Нарожного, ракеты Х-22 — противокорабельные. Эти воздушные цели, подчеркнул он, «достаточно старые ракеты воздушного пуска».

«Они, с большой вероятностью, еще в советское время — либо восстановлены, либо модернизированы. Поэтому более чем уверен, что именно проблема в этом восстановлении, что с ракетами какие-то технические проблемы были. Именно из-за этих технических проблем — возможно, с навигационной системой, возможно, с двигателем — они упали где-то в Брянщине», — подчеркнул военный эксперт.

Почему РФ запускает старые ракеты Х-22

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии «24 Канала» пояснил, что Х-22 — противокорабельные ракеты, которые начали разрабатывать еще в конце 1950-х. Эти воздушные цели приходится перехватывать ракетами PAC-3 из системы Patriot. Таким образом, пояснил эксперт, РФ пытается истощать запасы этих ракет в Украине.

Кроме того, ресурс ракет Х-22 уже исчерпывается. Именно поэтому россияне спокойно запускают их, чтобы истощать украинскую ПВО.

«Применение таких ракет на коротком расстоянии дает эффект не только от боевой части, но и от токсичного топлива. Поэтому есть экологические последствия для Украины», — сказал Храпчинский.

Как сообщалось, после 07:00 в Киеве и ряде областей была снова объявлена воздушная тревога. ПС объявили о ракетной опасности из-за вероятных пусков ракет Х-22 с севера. Мониторинговые каналы информировали о пусках этих целей из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области. Впоследствии стало известно, что Х-22 скрылись с радаров еще на территории России.

Напомним, этой ночью РФ запустила по Украине около полутысячи воздушных целей. В частности две противокорабельные ракеты «Циркон», а также баллистику и сотни беспилотников. Силами ПВО сбито/подавлено 406 воздушных целей.