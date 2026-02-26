Украинским беженцам в одной из стран ЕС грозят штрафы: за что придется платить

Украинские беженцы в Германии / © ТСН

Украинским беженцам в Германии начали грозить штрафы за использование автомобилей на украинском регистрации. Льготный период, позволявший пользоваться такими авто без перерегистрации, официально завершился, и теперь действуют стандартные нормы местного законодательства.

Об этом сообщает портал Wheels News.

В первые годы после начала полномасштабной войны немецкие власти позволяли украинцам пользоваться собственными автомобилями без бюрократических процедур. Это помогло тысячам семей адаптироваться, работать и сохранять мобильность. Однако временные послабления больше бездействуют.

Согласно действующим правилам, любой автомобиль, находящийся в Германии более 12 месяцев, должен быть зарегистрирован в стране. Это стандартное требование для всех иностранцев. Основная причина – контроль за техническим состоянием транспорта, страхованием и уплатой налогов.

Отсчет годового срока начинается с момента первого въезда или получения статуса временной защиты. Для большинства украинцев этот срок уже истек, поэтому использование авто без регистрации считается административным правонарушением.

Нарушителям грозит штраф от 70 до 105 евро. В случае повторного нарушения полиция может эвакуировать транспортное средство на штрафплощадку, а расходы на хранение и возврат авто придется оплачивать владельцу.

Чтобы избежать проблем, водителям необходимо пройти техническое освидетельствование в сертифицированных центрах, оформить местный страховой полис и поставить автомобиль на учет. Процедура требует времени и средств, однако промедление может привести к значительно большим затратам.

Правила для беженцев из Украины – последние новости

Украинцам, выехавшим в Великобританию из-за войны, предоставят больше времени для продления виз. Правительство страны решило втрое увеличить срок подачи документов, чтобы уменьшить стресс и неопределенность для людей, вынужденно покинувших дома.

Теперь украинцы смогут подавать заявки на продление разрешения на пребывание за 90 дней до завершения визы. Ранее этот срок составлял всего 28 дней. Такое решение было принято после обращений украинских общин в Британии, которые заявляли, что короткие сроки создают дополнительную напряженность и риски легального статуса.

Польское правительство также постепенно меняет правила пребывания украинцев. С 5 марта 2026 вступают в силу новые нормы, ограничивающие доступ к бесплатной медицине для граждан Украины со статусом UKR.

Теперь большинство украинцев смогут получать медицинские услуги только при уплате взносов в систему медицинского страхования. Это решение объясняют адаптацией законодательства к длительному пребыванию беженцев в стране.

К слову, в Германии партия ХСС инициирует ужесточение миграционных правил, что предусматривает возвращение пригодных к службе украинских мужчин домой для защиты страны. Предложение также требует от прибывших после апреля 2025 года беженцев оплачивать свое пребывание за свой счет.