Мобилизация в Украине: почему продолжение отсрочки через ЦНАП может угрожать вручением повестки

Процедура продления отсрочки от мобилизации в Украине не является автоматическим процессом. Делегирование полномочий по приему документов ЦНАП имело целью упростить жизнь военнообязанным и разгрузить ТЦК. Однако на практике этот механизм создал новые риски, которые могут обернуться для заявителя мгновенной мобилизацией.

Об этом рассказала управляющая партнерша Polina Marchenko Law Office, адвокат Полина Марченко в интервью изданию «Главред».

Главная проблема состоит в специфике работы административных центров. Администраторы ЦНАП выполняют функцию посредников и не являются профильными специалистами по вопросам мобилизационного законодательства, которое постоянно обновляется.

«Администратор ЦНАП либо принимает исключительно документы в соответствии с перечнем, указанным в постановлении, либо документами, которые принес заявитель. В то же время, он не всегда может оценить, является ли пакет документов полным с учетом конкретной ситуации», — объясняет Марченко.

Типичные ошибки, приводящие к отказу

Адвокат выделяет два наиболее распространенных сценария, по которым комиссия ТЦК принимает решение об отказе в предоставлении или продлении отсрочки:

Неполный пакет документов заявителя. Военнообязанный самостоятельно собирает документы, однако не учитывает все юридические тонкости своей ситуации и предоставляет недостаточно доказательств.

Процедурная ошибка администратора. Работник ЦНАПа может отказаться принять дополнительный, специфический документ от заявителя, ошибочно считая его лишним согласно стандартному перечню. Однако именно эта бумажка может быть решающей для ТЦК при принятии решения.

По словам адвоката, если пакет документов оказывается неполным, у ТЦК есть законные основания для отказа. В таких случаях последствия человека наступают сразу. Заявителя вызывают в военкомат якобы для решения вопроса, однако финал визита оказывается другим.

«В таких ситуациях человеку звонят по телефону и сообщают, что „по вашей отсрочке поступили документы, нужно прийти в ТЦК“. Человек приходит, ожидая получить подтверждение отсрочки, а получает письменный отказ — и сразу повестку на мобилизацию», — отмечает адвокат.

Эксперт подчеркивает, что риски получения формальных отказов из-за процедурных недостатков при оформлении через ЦНАП сегодня вполне реальны. Специалисты советуют военнообязанным тщательно проверять список необходимых бумаг с юристами еще до визита в административный центр, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, во время мобилизации военнообязанные обязаны своевременно уведомлять ТЦК об изменениях в своих персональных данных. Речь идет, в частности, о месте регистрации и проживания, паспортных данных, семейном положении, образовании, месте работы и должности.

Адвокат и партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк объясняла, что за нарушение правил военного учета в особый период предусмотрена административная ответственность — штраф от 17 000 до 25 500 гривен в соответствии с ч. 3 ст. 210 КУоАП.

В то же время, закон предусматривает исключение: если ТЦК может получить необходимые сведения через электронное взаимодействие с государственными реестрами, штраф не применяется. По словам юристки, привлечение к ответственности правомерно только тогда, когда соответствующей информации нет ни в одном из доступных реестров. В случае неправомерного наложения штрафа, его можно обжаловать в суде.