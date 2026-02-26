В Одессе мужчины в форме стреляли во время побега гражданского: что говорят в полиции и ТЦК (видео)

Место стрельбы в Одессе / © скриншот с видео

В Одессе мужчины в военной форме стреляли вдогонку гражданскому, который убегал от них. Инцидент попал на видео. Полиция, областной ТЦК и СП уже выясняют обстоятельства происшествия.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили в полиции Одесской области и в областном военкомате.

Во многих одесских телеграм-каналах 26 февраля было опубликовано видео, на котором мужчина в гражданской одежде убегает от группы людей, одетых в военную форму. По данным пабликов, мужчины в камуфляже открыли стрельбу из пистолета по гражданскому во время его бегства.

Стрельба в Одессе — реакция полиции и ТЦК

В полиции Одесской области кратко прокомментировали это событие.

«Мы выясняем обстоятельства. На тот момент, когда увидели это видео, вызовов на 102 и на 103 не было», — сказала пресс-секретарь ГУ НП в Одесской области Любовь Гордиевская.

В Одесском областном ТЦК относительно обнародованного видео сообщили следующее: «Устанавливаем обстоятельства происшествия, поэтому официальные комментарии пока не предоставляем. Когда установим все обстоятельства, то будет решено о необходимости освещения».

К слову, в Харькове полиция расследует возможное избиение 54-летнего пенсионера ГСЧС Вадима Рудюка работниками ТЦК. По словам потерпевшего, его силой затолкали в бус, а в помещении учреждения повалили и били, несмотря на его статус УБД и снятие с учета по состоянию здоровья. Врачи диагностировали у Рудюка сотрясение мозга и ушибы. В ТЦК вместо этого утверждают, что мужчина вел себя агрессивно, напал на военных и ударил одного из них, из-за чего травмы получили обе стороны. Полиция открыла уголовное производство.