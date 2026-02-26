Киев без моста Патона: почему он может сложиться как карточный дом

Остаточный ресурс моста Патона оценивается как нулевой.

Реклама

Киевский мост Патона больше не просто, так сказать, «теоретически аварийный», на нем могут произойти любые аварийные события в реальном времени. Ситуация настолько критична, что ученые НАН Украины уже не намекают, а открыто кричат об угрозе катастрофы. Сооружение, которое помнит еще послевоенное восстановление, достигло своего предельного предела. Последующая эксплуатация без срочного ремонта — это игра в «русскую рулетку» с жизнями киевлян.

По словам ученых, остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми.

Построенный в 1953 году мост официально считается аварийным еще с 2018-го. Однако свежее обследование специалистов Института стальных конструкций имени В.М. Шимановского показало: пациент скорее мертв, чем жив.

Реклама

Коррозия моста Патона уже не передается в процентах

О реальном состоянии «железного великана» рассказал Александр Шимановский, генеральный директор «Украинского института стальных конструкций имени В.М. Шимановского».

«В 2025 году мы провели плановое обследование моста Патона. Состояние моста ухудшилось по сравнению с 2020 годом, когда выполнялось его предварительное обследование. Насколько это в процентах, сейчас трудно сказать, потому что подсчет этих процентов не предусмотрен действующими нормативными документами. Однако следует отметить, что основные зафиксированные дефекты конструкций моста, причины их появления и развития являются последствиями несоблюдения межремонтных сроков, то есть отсутствия плановых капитальных ремонтов или общей реконструкции моста. Также было подчеркнуто, что выявленные дефекты негативно влияют на долговечность конструкций, снижают безопасность и комфортность движения по мосту, и в некоторых случаях не только приводят к уменьшению несносной способности моста, а даже к аварийным ситуациям», — рассказывает ТСН.ua Александр Шимановский.

Мост Патона в Киеве / © УНИАН

Миллиарды на оборону или миллиарды на мост?

Несмотря на призывы ученых и общественности, реальных планов спасения пока не существует. Мост стал заложником большой войны и пустых бюджетов.

«Сейчас таких намерений или инициатив пока нет. Академия наук Украины уже несколько раз обращалась в Кабмин о необходимости ремонта моста Патона из-за его критического состояния. Последнее обращение было в прошлом году, соответствующим письмом. Также тревогу бьют разнообразные общественные организации, научные учреждения и активисты, потому что ситуация с мостом более чем критическая. Но как во время широкомасштабной войны можно решить этот вопрос? К сожалению, никак. Денег на ремонт нет. Речь идет об очень больших средствах, которые для этого необходимы. А они сейчас нужны для обороны государства», — объясняет Александр Шимановский.

Реклама

Смертельная коррозия: почему мост может «сложиться» в любой момент

Эксперты исследовали все — от опор до плит проезжей части. Результат? Ржавчина съедает мост быстрее, чем чиновники пишут отчеты.

«Мы полностью изучили все конструкции моста. Это касалось всех его конструктивных элементов — от опор, железобетонной части, плиты проезжей части и до пропилеев (парадный проезд). Все конструкции имеют коррозию — выводы неутешительны. Ситуация с мостом угрожающая. К сожалению, мост Патона в таком состоянии, что может не выдержать даже тех уменьшенных (за счет действующих ограничений на движение крупногабаритных транспортных средств) нагрузок, которые он ежедневно получает от автотранспорта. В любой момент может случиться аварийная ситуация. А они уже, кстати, были в 2018–2019 годах. Тогда произошли разрушения нескольких поперечных балок моста и плиты проезжей части, в результате чего движение по нему частично прекращалось до выполнения ремонтных работ», — рассказывает Александр Шимановский.

Бюрократический пинг-понг: мост снова вернули Киеву

С 2022 года мост Патона находился на попечении государства (Службы восстановления), но результата это не дало. Теперь аварийное сооружение снова стало «головной болью» столичной мэрии.

«Ситуация поменялась. В 2025 году мост Патона снова вернули на баланс КГГА. Да, определенное время им занималась Служба автомобильных дорог Киевской области. Но ничего не было сделано, и мост снова вернули столице. Но пока и КГГА ничего не делает. Надо искать средства на ремонт, и это большая проблема для города в условиях войны. Мост Патона нужно спасать, пока не стало слишком поздно», — заключает Александр Шимановский.

Реклама

Молитвы Кличко о мосте Патона и функции заказчика

Поэтому мост Патона снова стал головной болью для мэра Киева. Ранее Виталий Кличко признавался, что каждое утро молится, чтобы с этим мостом было все хорошо.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА затруднились ответить сколько средств и времени нужно для ремонта аварийного моста Патона.

«Функции заказчика работ еще не передали городу», — коротко объяснили ТСН.ua в Департаменте.