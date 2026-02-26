ТСН в социальных сетях

Ночная атака на Полтавщину: повреждено промышленное предприятие, тысячи потребителей без света

Российская атака и обломки сбитых целей повредили объекты промышленного предприятия.

Светлана Несчетная
Последствия атаки на Полтавщину

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В ночь на 26 февраля Россия совершила атаку на Полтавскую область, применив средства воздушного нападения. В результате ударов и падения обломков зафиксировано разрушение в двух районах области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич в Telegram.

Последствия в Полтавском районе

Вражеские попадания и обломки сбитых целей повредили объекты промышленного предприятия. На территории возникли пожары, которые по утрам специалистам ГСЧС удалось полностью ликвидировать.

Ситуация в Лубенском районе

Из-за падения обломков пострадал частный сектор — повреждены домовладения и линия электропередач. Это привело к масштабным обесточениям:

  • 18209 бытовых потребителей остались без электричества;

  • 1781 юридическое лицо также находится без питания.

«Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших», — отметил Дьяковнич.

В ГСЧС отметили, что пожары ликвидированы. Информация о погибших и травмированных не поступала.

Последствия атаки на Полтавщину / © mukachevo.net

Последствия атаки на Полтавщину / © mukachevo.net

Последствия атаки на Полтавщину / © mukachevo.net

Последствия атаки на Полтавщину / © mukachevo.net

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Напомним, в ночь на 26 февраля Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил. Враг применил ударные беспилотники типа Shahed, баллистические ракеты «Искандер» и «Циркон», а крылатые ракеты Х-101. Под основным ударом попали Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Винницкая и Киевская области.

