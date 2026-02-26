Массированный удар по Украине: есть попадание в жилые дома и десятки пострадавших

Последствия атаки в Запорожье

В ночь на 26 февраля Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг применил ударные беспилотники типа Shahed, баллистические ракеты «Искандер» и «Циркон», а крылатые ракеты Х-101.

По данным мониторинговых каналов под основной удар попали Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Винницкая и Киевская области.

Предварительные последствия вражеской атаки:

В Харькове в результате атаки прямое попадание по жилой многоэтажке в Шевченковском районе. В Слободском районе на месте вражеского удара пожар. Власти региона сообщили о 14 пострадавших, среди них один ребенок.

В Запорожье известно об одном пострадавшем человеке. Есть попадания в частные и многоэтажные жилые дома. Также есть информация о попадании в торговые центры.

В Кривом Роге двое пострадавших в результате вражеской атаки.

В Голосеевском районе Киева в результате атаки произошло возгорание на территории частного дома. В Печерском районе горит 2-этажный дом. Проверяем информацию о пострадавших. В Дарницком районе россияне повредили 9-этажный жилой дом.

По данным местных властей и мониторинговых каналов, целью врага были промышленные и инфраструктурные объекты.

Ранее сообщалось, что В ночь на 26 февраля российские захватчики атаковали беспилотниками Кривой Рог.

Мы ранее информировали, что в Полтаве в ночь на 26 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.