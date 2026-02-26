- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2016
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированный удар по Украине: есть попадание в жилые дома и десятки пострадавших
Враг применил БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.
В ночь на 26 февраля Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.
В сообщении указывается, что враг применил ударные беспилотники типа Shahed, баллистические ракеты «Искандер» и «Циркон», а крылатые ракеты Х-101.
По данным мониторинговых каналов под основной удар попали Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Винницкая и Киевская области.
Предварительные последствия вражеской атаки:
В Харькове в результате атаки прямое попадание по жилой многоэтажке в Шевченковском районе. В Слободском районе на месте вражеского удара пожар. Власти региона сообщили о 14 пострадавших, среди них один ребенок.
В Запорожье известно об одном пострадавшем человеке. Есть попадания в частные и многоэтажные жилые дома. Также есть информация о попадании в торговые центры.
В Кривом Роге двое пострадавших в результате вражеской атаки.
В Голосеевском районе Киева в результате атаки произошло возгорание на территории частного дома. В Печерском районе горит 2-этажный дом. Проверяем информацию о пострадавших. В Дарницком районе россияне повредили 9-этажный жилой дом.
По данным местных властей и мониторинговых каналов, целью врага были промышленные и инфраструктурные объекты.
Ранее сообщалось, что В ночь на 26 февраля российские захватчики атаковали беспилотниками Кривой Рог.
Мы ранее информировали, что в Полтаве в ночь на 26 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.