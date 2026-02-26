Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину: где раздаются взрывы

Ракетный обстрел

Россия в ночь на 26 февраля совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Пока известно о нескольких группах вражеских беспилотников в Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях.

Кроме того, сообщается об атаке баллистическими ракетами на Киев и Харьков, где раздались мощные взрывы.

Власти столицы заявили о работе сил противовоздушной обороны и призвали находиться в безопасных местах.

Также под комбинированной атакой находится город Харьков.

«Харьков под комбинированной атакой с воздуха — на город летят дроны и ракеты. Первые два взрыва прогремели в Шевченковском и Киевском районах», — говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.

Кроме того, враг атаковал ударными беспилотниками Запорожье, Полтаву и Кривой Рог.

Мониторинговые каналы сообщают о взлете в России стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, следующих на пусковые рубежи.

Также сообщается об атаке ракетами «Циркон», которые запустили из Крыма в направлении Киевской области.

Ранее сообщалось, что В ночь на 26 февраля российские захватчики атаковали беспилотниками Кривой Рог.

Мы ранее информировали, что в Полтаве в ночь на 26 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.