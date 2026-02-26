Трамп «мысли не имеет», чего хочет Путин в Украине— The Telegraph

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп «не думает», каких реальных целей добивается диктатор Путин в Украине.

Об этом пишет британский писатель, историк и журналист Оуэн Мэтьюз в материале для The Telegraph.

Автор отмечает, что четвертая годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину выглядит еще более мрачной из-за того, что союзники Киева до сих пор не осознали, за что на самом деле ведет борьбу Путин. По его убеждению, без этого понимания Европа не сможет гарантировать продолжительный мир для последующих поколений.

Мэтьюз пишет, что, по логике Трампа, Путину нужны территории, и «если он получит дополнительный кусочек Донбасса, то пойдет на мирное соглашение». Кремль, по его словам, годами поддерживал именно такое впечатление, что только усиливало уверенность в США.

В то же время страна-агрессор пытается ввести Трампа в заблуждение, обещая посланникам США «фантастическое мега-соглашение по поводу полезных ископаемых на сумму 14 триллионов долларов» и другие нереалистичные выгоды, чтобы заставить Вашингтон оказывать давление на Киев.

«Но чего Москва действительно хочет — чего она всегда хотела — это политический контроль над Украиной. Не просто какой-то участок территории, а юридически обязывающая структура для постоянного вмешательства в политическую жизнь страны. Кремль стремится к механизму вмешательства в украинскую языковую политику, СМИ, православную церковь, историческую память и выборы. По-настоящему независимая, демократическая Украина, свободная в заключении союзов с Западом, по мнению Путина, представляет собой фундаментальную и экзистенциальную угрозу безопасности России», — подчеркивает автор.

Он также отмечает, что после четырех лет бомбардировок, массовых убийств и других военных преступлений шансы на приход к власти в Украине пророссийского правительства практически отсутствуют. Более того, действия Путина привели именно к результату, которого он пытался избежать.

Мэтьюз обращает внимание, что Кремль продолжает ищет механизмы возобновления влияния на Украину, которую Путин, вероятно, неиронически называет «братским народом».

Он напоминает, что во время недавних переговоров в Швейцарии Россия прямо озвучила требования по гарантиям безопасности по аналогии с кипрским соглашением 1960 года, которое предусматривало право на вооруженное вмешательство. Турция воспользовалась этим правом 1974 года, фактически аннексировав часть острова.

«Россия представляет себе нечто подобное — юридический повод для предстоящей военной интервенции, которая будет нависать над украинским обществом как постоянная угроза, чтобы оно не слишком клонилось к западу. И это, разумеется, Киев никогда по собственной воле не примет», — отмечает Мэтьюз.

По его мнению, Путин приступил к полномасштабному вторжению не для восстановления империи, а чтобы удержать Украину от участия в западных военных альянсах.

Автор также критикует призыв бывшего премьер-министра Борис Джонсон о введении британских и французских войск в Украину, считая, что это «гарантированно сорвет мирный процесс» и может повлечь за собой «еще более разрушительную эскалацию» со стороны России.

«Обе стороны оказались в ловушке. Каждый раз, когда Украина проявляет гибкость, Россия повышает свои требования вместо того, чтобы ответить взаимностью. Украина, опасаясь, что любое достигнутое сегодня соглашение вскоре забудут, настаивает на максимально возможных гарантиях безопасности, включая соглашение в стиле статьи 5 с Вашингтоном, а также членство в ЕС. Но коренная причина тупика заключается в том, что Путин не покидает свою главную политическую цель. Единственное, чего он не потерпит, это свободная, прозападная Украина. И именно это препятствие, объясняющее, почему переговоры приобрели тот самый затяжной и безрезультатный характер, что и сами боевые действия», — заключает автор.

Ранее сообщалось, что Россия угрожает Европе военным «визитом» без разрешений, в случае запрета въезда участвующим в «сво».

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил о необходимости официально определить временные рамки вступления Украины в Европейский Союз.