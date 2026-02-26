Российские войска массированно атакуют Виннитчину

Винницкая область под атакой окупантов / © Associated Press

Винницкая область утром 26 февраля находится под массированной воздушной атакой врага.

В ОВА призывали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о группе вражеских дронов с востока в направлении Винницы. Ранее там также сообщали о ракете в Винницу с востока.

Напомним, в ночь на четверг, 26 февраля, армия РФ массированно атаковала Украину дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. Сообщается о разрушениях и пострадавших в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Запорожье.