Страшные разрушения и многие пострадавших: РФ беспощадно атаковала Харьков

Спасатель на месте пожара после попадания

Россияне ночью, 26 февраля, массированно обстреляли Харьков. По состоянию на 09:00 известно, что в результате обстрелов пострадали 16 человек, среди них — ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, враг ударил 17 дронами и двумя ракетами.

«Под ударом оказались Шевченковский, Киевский, Салтовский и Слободской районы города», — отметил он.

Также враг бил по другим населенным пунктам области. В селе Рай-Оленовка в результате дроновой атаки пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

В Сети появилось видео, где видно, как ударный «Шахед» пробил стену общежития. В комнате находился ребенок, он не пострадал.

Обстрел Харькова 26 февраля - "Шахед" пробил стену общежития

Горели конструкции двух жилых частных домов в Салтовском районе, а также автомобиль и конструкции гаража в Слободском районе города. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

По данным мэра города Игоря Терехова, в результате попаданий двух баллистических ракет и группы БпЛА во многих районах города повреждены многоквартирные жилые дома, частный сектор, оборванные провода контактных сетей, перебит газопровод.

Под полностью разрушенным частным домом под завалами могут находиться люди. Один из ударов этой ночью пришелся по Центральному парку.

Массированная атака по Украине 26 февраля

Россия нанесла массированный удар по Украине баллистическими ракетами, дронами и крылатыми ракетами с воздуха. Под основным ударом — Киев, Харьков, Винница и ряд других городов. Польша подняла истребители.

После 4 утра, как сообщили Воздушные силы, Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву и Харькову.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО. В Киеве, по данным мэра, в Дарницком районе поврежден девятиэтажный жилой дом.

В Голосеевском и Печерском районах было несколько пожаров гаражей и в частном секторе.

Одна баллистическая ракета атаковала Ахтырку в Сумской области. «Шахеды» атаковали Одессу, Кривой Рог и Кировоградщина также находились под ударом России.