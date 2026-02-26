- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 291
- Час на прочитання
- 2 хв
Страшні руйнування та багато постраждалих: РФ нещадно атакувала Харків
Росіяни влаштували комбіновану атаку по Харкову. За останніми даними, серед постраждалих є дитина.
Уночі, 26 лютого, росіяни масовано обстріляли Харків. Станом на 09:00 відомо, що унаслідок обстрілів постраждали 16 людей, серед них — дитина.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, ворог вдарив 17 дронами і двома ракетами.
«Під ударом опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони міста», — зазначив він.
Також ворог бив по інших населених пунктах області. В селі Рай-Оленівка внаслідок дронової атаки постраждали четверо людей, зокрема дитина.
У Мережі з’явилося відео, де видно як ударний «Шахед» пробив стіну гуртожитка. У кімнаті перебувала дитина, вона не постраждала.
Горіли конструкції двох приватних житлових будинків у Салтівському районі, а також автомобіль та конструкції гаражу у Слобідському районі міста. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки.
За даними мера міста Ігора Терехова, внаслідок влучань двох балістичних ракет та групи БпЛА у багатьох районах міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвані дроти контактних мереж, перебитий газопровід.
Під повністю зруйнованим приватним будинком під завалами можуть перебувати люди. Один з ударів цієї ночі прийшовся по Центральному парку.
Масована атака по Україні 26 лютого
Росія здійснила масований удар по Україні балістичними ракетами, дронами та крилатими ракетами з повітря. Під основним ударом — Київ, Харків, Вінниця та низка інших міст. Польща підняла винищувачі.
Після 4 ранку, як повідомили Повітряні сили, Росія вдарила балістичними ракетами по Києву та Харкову.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та роботу ППО. У Києві, за даними мера, у Дарницькому районі пошкоджений девʼятиповерховий житловий будинок.
У Голосіївському та Печерському районах були кілька пожеж гаражів та у приватному секторі.
Одна балістична ракета атакувала Охтирку на Сумщині. «Шахеди» атакували Одесу, Кривий Ріг та Кіровоградщина також перебували під ударом Росії.