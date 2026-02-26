Файли Епштейна: у справі зникли свідчення проти Трампа, нові деталі

У справі Епштейна бракує файлів із заявами щодо Трампа / © Associated Press

Близько чверті інтерв’ю ФБР у справі покійного мільйонера Джеффрі Епштейна відсутні у відкритому доступі документів, оприлюдненому Міністерством юстиції США. Зокрема, три інтерв’ю з жінкою, яка звинуватила колишнього президента у сексуальному насильстві.

Про це повідомляють журналісти CNN після аналізу журналу доказів.

Журнал містив серійні номери близько 325 протоколів інтерв’ю ФБР, проте понад 90 із них не опубліковані на сайті Мін’юсту.

Серед відсутніх документів — три інтерв’ю жінки, яка стверджує, що Епштейн систематично знущався над нею від 13 років та що колишній президент (Дональд Трамп — ред.) примушував її до сексуальних дій у 1983–1985 роках.

Жінка звернулася до ФБР у липні 2019 року, невдовзі після арешту Епштейна. У 2019 році вона приєдналася до позову проти маєтку Епштейна, але згодом відкликала заяву. 2021 року їй відмовили у виплатах з фонду для жертв Епштейна.

За даними NYT, ФБР провело чотири інтерв’ю з жінкою та складало підсумковий документ після кожного. Мін’юст оприлюднив лише один із них, де йдеться про Епштейна, решта три та робочі нотатки відсутні. Понад 50 сторінок матеріалів розслідування щодо її звинувачень не оприлюднені.

2025 року федеральні чиновники підготували окремий опис її заяви щодо Трампа, який не містить оцінки достовірності.

Трамп заперечує будь-які правопорушення, його речниця заявила, що він був повністю виправданий у всьому, що стосується Епштейна.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували 2008 року. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. 2019 року йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей.

Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Трамп та Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках.

Зокрема, у новій порції файлів понад три тисячі разів згадується імʼя президента США Дональда Трампа. Вказується, що він влаштовував у своїй резиденції «Мар-а-Лаго» вечірки, куди Епштейн приводив дітей, а президент США виставляв їх на «аукціон» серед багатіїв.

У документах також містяться свідчення про звинувачення на адресу Трампа в нібито зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки.

Напередодні розсекречено нові файли — там вказується, що мільярдер Білл Гейтс підхопив венеричне захворювання, перебуваючи у контакті з російськими дівчатами. Крім цього, у файлах Епштейна — зокрема в його листуванні — багаторазово згадується Росія та очільник Кремля Володимир Путін.