Лікарі порадили усім, кому за 60, забути про ці продукти та звички: що не можна їсти у такому віці

Після 60 років організм людини працює інакше, ніж у молодшому віці. Обмін речовин сповільнюється, травлення стає чутливішим, а серцево-судинна система потребує підтримки. Саме тому лікарі наголошують: найважливішою частиною піклування про здоров’я стає не тільки те, що ми їмо, а й щоденні звички, які часто здаються невинними, але насправді забирають сили. Розповідаємо, що варто викреслити з раціону та повсякденного життя, щоб у 60 років добре почуватися.

Надмірна кількість солодощів. Цукор після 60 років діє особливо агресивно: він різко підвищує рівень глюкози, викликає втому, виснажує судини та провокує стрибки тиску. Лікарі нагадують, що десерти краще зводити до мінімуму: невеликий шматочок темного шоколаду чи печене яблуко — оптимальний вибір. Особливо небезпечні солодкі напої, вони навантажують підшлункову без жодної поживної користі.

Жирне м’ясо та смажені страви. Після 60 організм повільніше перетравлює важку жирну їжу. Смажене м’ясо, ребра, копченості та ковбаси провокують печію, втому, важкість у шлунку та впливають на рівень холестерину. Замість цього лікарі радять вживати більше тушкованого, запеченого й вареного, тоді організм отримуватиме користь без перевантаження.

Надлишок солі. Сіль утримує воду в тканинах, підвищує артеріальний тиск і впливає на еластичність судин. Людям старшого віку особливо важливо контролювати її кількість. Соуси, консерви, снеки — саме там знаходиться найбільша частина невидимої солі.

Звичка пити мало води. Багато людей старшого віку п’ють менше, бо не відчувають спраги, як раніше. Але організм усе одно потребує води. Нестача рідини впливає на пам’ять, тиск, стан шкіри, роботу суглобів і загальне самопочуття. Чиста вода маленькими порціями протягом дня — базова звичка, яку радять лікарі всім без винятку.