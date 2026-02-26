Леся Нікітюк зворушила Мережу новим фото з сином та зробила щирий заклик

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Українська телеведуча Леся Нікітюк тішить шанувальників теплими сімейними кадрами та доводить, що материнство їй дуже пасує. Зірка знову чарує Мережу зворушливим фото зі своїм сином Оскаром.

На своїй Instagram-сторінці Леся опублікувала світлину, як вона годує малюка, а навколо панує затишна атмосфера дитячої кімнати, прикрашеної іграшками та яскравим декором. У кутку яскраво видніються кульки у формі сердечок, додаючи кадру особливої ніжності. Можна також побачити самого Оскара, який сидить у дитячому кріслі, але обличчя малюка телеведуча продовжує приховувати.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Зірка доповнила публікацію жартівливим написом:

Реклама

«Не забувайте годувати дітей. Бо колись вони нагодують нас».

Така Instagram-історія ще раз підтверджує, що Леся не лише успішна в кар’єрі, а й щаслива матуся, яка щиро ділиться важливими моментами свого сімейного життя з фанами.

Нагадаємо, відома українська продюсерка нещодавно також замилувала Мережу світлиною своєї дитини. Олена Мозгова поділилася фото підрослої доньки від Аксельрода.