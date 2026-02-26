ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк зворушила Мережу новим фото з сином та зробила щирий заклик

Відома телеведуча звернулась до батьків, які виховують дітей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Леся Нікітюк із сином

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк тішить шанувальників теплими сімейними кадрами та доводить, що материнство їй дуже пасує. Зірка знову чарує Мережу зворушливим фото зі своїм сином Оскаром.

На своїй Instagram-сторінці Леся опублікувала світлину, як вона годує малюка, а навколо панує затишна атмосфера дитячої кімнати, прикрашеної іграшками та яскравим декором. У кутку яскраво видніються кульки у формі сердечок, додаючи кадру особливої ніжності. Можна також побачити самого Оскара, який сидить у дитячому кріслі, але обличчя малюка телеведуча продовжує приховувати.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Зірка доповнила публікацію жартівливим написом:

«Не забувайте годувати дітей. Бо колись вони нагодують нас».

Така Instagram-історія ще раз підтверджує, що Леся не лише успішна в кар’єрі, а й щаслива матуся, яка щиро ділиться важливими моментами свого сімейного життя з фанами.

Нагадаємо, відома українська продюсерка нещодавно також замилувала Мережу світлиною своєї дитини. Олена Мозгова поділилася фото підрослої доньки від Аксельрода.

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie