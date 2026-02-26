Надя Дорофєєва довела до мурах виконанням хіта гурту ADAM у пам’ять про покійного соліста

Надя Дорофєєва / © Пресслужба Тіни Кароль

Реклама

Перший випуск другого сезону авторського проєкту Тіни Кароль «Дім звукозапису» став зворушливим і музично насиченим: Надя Дорофєєва виконала легендарний трек ADAM у новому жіночому аранжуванні, долучивши академічний хор та симфонічний оркестр, і поділилася особистими спогадами про Михайла Клименка.

Традиційний формат програми полягає в тому, що кожен гість обирає пісню, яка резонує з його життєвим досвід. Цього разу Надя та Тіна спільно обрали композицію «Повільно» гурту ADAM, щоб віддати шану Михайлу Клименку, який пішов із життя наприкінці 2025 року у 38 років.

Тіна Кароль та Надя Дорофєєва / © Пресслужба Тіни Кароль

«Переді мною стояла відповідальна задача: виконати „Повільно“ по-жіночому, але так само щиро, як Міша виконував усі свої пісні. Про Мішу завжди всі говорили з посмішкою та теплом, бо такі щирі й світлі люди, як він — справжня рідкість. Я назавжди запамʼятаю його саме таким», — поділилася співачка.

Реклама

Аранжування створювали разом із Мишком Бірченком (ударні) та Євгеном Пугачовим (гітара) — учасниками гурту Hyphen Dash і авторами концепцій авангардного джазового руху FUSION JAMS. Трек отримав нове звучання: від клавіш відмовилися, «Повільно» прозвучав у супроводі Академічного хору Українського радіо та Заслуженого симфонічного оркестру Українського радіо

Надя Дорофєєва на шоу «Дім звукозапису» / © Пресслужба Тіни Кароль

У програмі Дорофєєва також розповіла про власний шлях у музиці — від перших виступів на «Чорноморських іграх» до створення хітових авторських треків і ко-продюсерства сольного проєкту. Глядачі матимуть змогу побачити також особливо щемкі ексклюзивні кадри виступу ADAM на дні народженні Наді, які раніше ніхто не бачив.

«Музика ADAM завжди оспівувала „кохання по-українськи“. Міша знав, як знайти саме те слово, саме ту ноту — і ти одразу відчував, що ця пісня про тебе. Ось у цьому і була його особлива геніальність: писати просто про те, що насправді дуже глибоко», — зазначила Тіна Кароль.

Надя Дорофєєва та Олександра Норова / © Пресслужба Тіни Кароль

Особливим моментом стало інтерв’ю з Олександрою Норовою, дружиною Михайла та співзасновницею гурту ADAM. Вона зізналася, що жіночий голос Наді Дорофєєвої надав пісні відчуття особистої присвяти, адже в оригіналі цю партію виконує сама Саша, а чоловічий вокал назавжди залишиться для неї голосом Міші.

Реклама

Нагадаємо, вдова соліста гурту ADAM випустила його останню пісню. Олександра довела до сліз слухачів їхнім романтичним кліпом.