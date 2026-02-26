Дрон на оптоволокні у Харкові: експерт пояснив реальну загрозу для містян (фото)

У Київському районі Харкова зафіксували FPV-дрон на оптоволоконному керуванні

Реклама

У Харкові вперше зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволоконному керуванні. Безпілотник долетів до Київського району міста та влучив у дерево. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів експерт Defence Express Іван Киричевський.

Відомо, що такий випадок є першим офіційно підтвердженим. До цього дня використання такої технології проти обласного центру від початку повномасштабної війни не було зафіксовано.

Реклама

Чим особливий дрон на оптоволокні: технічні характеристики

Головна відмінність такого FPV — спосіб керування. Сигнал передається не радіоканалом, а через тонкий оптоволоконний кабель, який тягнеться за дроном під час польоту. Саме тому традиційні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), які «глушать» сигнал, у цьому разі неефективні.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов («Флеш») зазначив, що поява таких дронів — це виклик, який потребує інших підходів до протидії. За його словами, виявлення за допомогою радіоелектронної розвідки тут не спрацьовує. Потенційно допомогти можуть радіолокаційні станції, однак за умови низького польоту FPV і вони не гарантують результату. Також розглядається можливість використання акустичних систем виявлення.

Чи можна «накрити» місто захистом

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що повністю закрити мільйонне місто антидроновими сітками фізично неможливо. Такі інженерні рішення застосовують точково — там, де вже зафіксовано атаки або потрібно захистити важливу цивільну інфраструктуру.

За його словами, безпека має пріоритет над естетикою, однак масштаби Харкова не дозволяють створити суцільний «екран» над усією територією.

Реклама

Наскільки це небезпечно для Харкова

Експерт Defence Express Іван Киричевський закликає не перебільшувати значення поодинокого інциденту. Хоча дальність польоту оптоволоконного FPV може сягати приблизно 40–50 кілометрів — що зіставно з артилерійськими системами — його бойова частина не може зрівнятися за потужністю з важкою ствольною артилерією.

Харків 2022 року пережив масовані артилерійські удари з використанням систем великого калібру, і масштаб тієї загрози був значно вищим. Тому говорити про кардинально новий рівень небезпеки зараз підстав немає.

Водночас сам факт появи такої технології у небі над містом свідчить про пошук ворогом нових способів обходу українських систем захисту.

Чи стане це масовим явищем

Наразі йдеться лише про один зафіксований випадок. Ознак системного або масового застосування оптоволоконних FPV саме по Харкову поки немає. Однак у контексті війни повністю виключати повторення подібних атак не можна.

Реклама

Що це означає для містян

Оптоволоконний дрон складніше знешкодити засобами РЕБ, але це не робить його «невразливим». Питання протидії переходить у площину технологічного розвитку — радарів, акустичних сенсорів та комплексних систем виявлення.

Таким чином, йдеться радше про еволюцію тактики, ніж про якісно новий тип загрози. Харків уже стикався з набагато потужнішими ударами. Нинішній випадок — сигнал про зміну інструментів війни, але не привід для паніки.

Раніше йшлося про те, що ворожий FPV-дрон знищив мікроавтобус, по якому він вдарив у Запорізькому районі.

В ніч проти 26 лютого Харків пережив одну з найтриваліших комбінованих атак за останній час. Протягом майже двох годин ворог виснажував протиповітряну оборону десятками БпЛА, після чого завдав ударів балістичними ракетами «Іскандер-М». Внаслідок атаки поранення дістали 10 людей в місті та ще четверо у передмісті.