Трагедія на Тернопільщині: мати виколола око синові, аби отримати виплати

Верховний Суд залишив без змін вирок мешканці Тернопільської області, яка навмисно позбавила зору свою дитину заради отримання соціальних виплат. Жінка проведе за ґратами 7 років і 6 місяців.

Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За інформацією пресслужби прокуратури, трагедія сталася у листопаді 2019 року в одній із лікарень області. Жінка перебувала у закладі разом із трирічним сином і намагалася переконати медиків, що дитина має тяжке інфекційне захворювання. Коли лікарі спростували діагноз, матір влаштувала скандал, оскільки розраховувала на державну допомогу за інвалідністю.

Слідством встановлено, що засуджена не мала офіційного місця роботи і планувала утримувати себе за кошт виплат на дитину. Залишившись із сином наодинці, вона медичною голкою умисно пошкодила дитині очне яблуко. Внаслідок зазнаної травми хлопчик повністю осліп на одне око.

«Крім реального строку покарання, суд задовольнив цивільні позови про відшкодування витрат на лікування потерпілого та стягнув 600 тис. грн моральної шкоди на користь дитини. Наразі хлопчик перебуває під опікою іншої родини», — зазначили у прокуратурі.

Прокурори довели провину жінки у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинених із особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 121 КК України). Суд призначив їй покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Захист жінки намагався оскаржити рішення в касаційному порядку, проте Верховний Суд підтвердив законність вироку.

