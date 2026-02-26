Скандал на мільярд: оголосили підозру топпосадовцям через махінації з укриттями для ЗСУ

Літак ЗСУ (ілюстративне фото) / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Правоохоронці повідомили про підозру високопосадовцям, причетним до махінацій під час будівництва захисних конструкцій для Збройних Сил України. Вони намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне виконання робіт на суму понад мільярд гривень.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Кого підозрюють у корупції на військових аеродромах

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, підозру оголошено командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ та начальнику Управління СБУ в Житомирській області.

Реклама

«Їм інкриміновано дії, пов’язані із перевищенням військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 КК України)», — повідомив генпрокурор.

Деталі корупційної схеми

За інформацією Руслана Кравченка, розслідування стосується будівництва збірно-розбірних укриттів для літаків, на які держава виділила 1,4 млрд грн. Як встановили перевірки, готові конструкції не відповідали вимогам інженерного захисту.

У прокуратурі повідомили, щоб уникнути відповідальності, посадовці намагалися «вирішити питання» з військовою контррозвідкою СБУ. Вони запропонували та передали 13,8 млн грн (1% від вартості контрактів) за невтручання у справу та залучення лояльних аудиторів, які мали надати фіктивні висновки про належну якість робіт.

За даними слідства, схема почала діяти ще до старту будівництва: підрядники отримували авансові платежі у розмірі до 70% від загальної суми. Начальник УСБУ в Житомирській області, за версією слідства, особисто залучив до виконання робіт одного зі своїх підрядників.

Реклама

«У зафіксованих слідством розмовах посадовців звучить чітка готовність формально закрити роботи незалежно від результату − достатньо „підписаних документів“ і потрібного висновку аудиту», — зазначив Кравченко.

Наразі триває розслідування. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання затриманим підозрюваним запобіжних заходів.

Корупція на військових аеродромах — останні новини

Нагадаємо, командувача логістики Повітряних сил ЗСУ та начальника управління Служби безпеки України в одній з областей викрили на корупції. Справа стосується розкрадання грошей на будівництві укриттів для військових літаків.

Раніше ми писали, командування Повітряних сил ЗСУ висловило повну готовність до співпраці зі слідчими органами, які виявили розкрадання коштів на будівництві укриття на аеродромах для військових літаків.