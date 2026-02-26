Моніка Беллуччі зібралася на фешншоу у штанях-палацо і лубутенах

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Папараці заскочили Моніку Беллуччі, коли вона виходила з готелю Palazzo Parigi перед показом Модного дому Prada під час Тижня моди в Мілані.

Акторка була у чорному шкіряному жакеті з чорними стібками по краях, білій сорочці і чорних штанях-палацо зі стрілками. Взута вона була у чорні шкіряні чоботи від Christian Louboutin на високих платформах та підборах і з фірмовою червоною підошвою бренду.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

У Беллуччі було розпущене волосся, макіяж із рожевою помадою і сонцезахисні окуляри на обличчі.

