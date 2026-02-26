ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Моніка Беллуччі зібралася на фешншоу у штанях-палацо і лубутенах

61-річна акторка обрала для свого виходу аутфіт у класичних кольорах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Папараці заскочили Моніку Беллуччі, коли вона виходила з готелю Palazzo Parigi перед показом Модного дому Prada під час Тижня моди в Мілані.

Акторка була у чорному шкіряному жакеті з чорними стібками по краях, білій сорочці і чорних штанях-палацо зі стрілками. Взута вона була у чорні шкіряні чоботи від Christian Louboutin на високих платформах та підборах і з фірмовою червоною підошвою бренду.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

У Беллуччі було розпущене волосся, макіяж із рожевою помадою і сонцезахисні окуляри на обличчі.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі потрапила під приціл фотографів в образі total black.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie