Моніка Беллуччі зібралася на фешншоу у штанях-палацо і лубутенах
61-річна акторка обрала для свого виходу аутфіт у класичних кольорах.
Папараці заскочили Моніку Беллуччі, коли вона виходила з готелю Palazzo Parigi перед показом Модного дому Prada під час Тижня моди в Мілані.
Акторка була у чорному шкіряному жакеті з чорними стібками по краях, білій сорочці і чорних штанях-палацо зі стрілками. Взута вона була у чорні шкіряні чоботи від Christian Louboutin на високих платформах та підборах і з фірмовою червоною підошвою бренду.
У Беллуччі було розпущене волосся, макіяж із рожевою помадою і сонцезахисні окуляри на обличчі.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі потрапила під приціл фотографів в образі total black.