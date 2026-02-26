Нікі Гілтон в образі у стилі old money з’явилася на фешнівенті в Мілані

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон відвідала показ колекції осінь-зима 2026–2027 бренду Max Mar, який відбувся у межах Тижня моди в Мілані.

Світська левиця продемонструвала на фешнівенті образ у стилі old money. На ній було помаранчево-коричневе пальто з великими накладними кишенями, шовкова хустка з принтом на шиї та коричневі штани-сопілочки зі стрілками.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Вбрання Нікі скомбінувала з чорними шкіряними туфлями на шпильках, чорними шкіряними рукавицями і коричневою сумочкою.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Гілтон зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж з рожевим блиском, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками-кільцями, а до лацкану пальта прикріпила брошку-бантик.

Нагадаємо, Нікі Гілтон на показ бренду Burberry прийшла в бежевому тренчі та синіх джинсах-кльош.