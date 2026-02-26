США знайшли важіль тиску на РФ: який козир використав Вашингтон

США гальмують продаж активів «Лукойлу» для посилення тиску на Кремль / © Associated Press

Сполучені Штати Америки навмисно уповільнюють процес продажу міжнародних активів російської нафтової компанії «Лукойл». Такий безпрецедентний крок має на меті посилити тиск на Росію під час мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Заморожені мільярди та нові терміни

Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) вкотре подовжило кінцевий термін для укладення угод з потенційними покупцями активів «Лукойлу» загальною вартістю 22 мільярди доларів. Тепер дедлайн перенесено з 28 лютого на 1 квітня.

За словами американських урядовців, будь-яка угода вимагає жорстких умов: російська компанія не має права отримувати жодних авансових платежів. Усі кошти від продажу будуть розміщені на спеціальному рахунку, де вони залишатимуться замороженими та повністю підпадатимуть під юрисдикцію США.

«Міністерство фінансів продовжило термін, щоб сприяти поточним переговорам… і досягти угоди, яка підтримує зусилля президента Трампа позбавити Росію доходів, необхідних їй для підтримки своєї військової машини», — зазначає видання.

Мирні переговори та інтерес до активів

Рішення про відтермінування ухвалили на тлі відсутності значного прориву в тристоронніх переговорах між США, Україною та Росією, які останніми тижнями проходили в Женеві, Абу-Дабі та Маямі. Наступний раунд консультацій запланований на березень, і санкції проти «Лукойлу» та «Роснефті» залишаються вагомим аргументом у цих складних дискусіях.

Міжнародний портфель «Лукойлу», який компанію змусили продати через американські санкції, включає нафтові родовища, нафтопереробні заводи та автозаправні станції по всьому світу — від Іраку до Фінляндії. Ці привабливі активи вже зацікавили понад десяток потенційних покупців, серед яких такі гіганти, як ExxonMobil та Chevron, а також низка впливових міжнародних інвестиційних фондів.

Нагадаємо, на закордонні активи «Лукойлу» претендують дві американські компанії. Американські енергетичні компанії Chevron та Quantum Capital Group готують пропозицію на суму 22 мільярди доларів щодо придбання підсанкційних активів російського нафтового гіганта. Зокрема йдеться про нафтопереробні заводи та понад 2000 АЗС у Європі, Азії та на Близькому Сході.