Прогулювати школу тепер не вдасться: Кабмін запровадив нові правила контролю

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка вдосконалює механізм обліку дітей навчального віку. Нові правила передбачають оперативний обмін даними між освітянами, поліцією та службами у справах дітей, щоб вчасно виявляти тих, хто не відвідує заняття.

Про це повідомили у Ювенальній поліції України.

Оперативне реагування та цифровізація

Зміни до профільного Порядку (постанова № 241 від 25 лютого 2026 року) були внесені за ініціативою управління ювенальної превенції. Головна мета оновлень — захистити право кожної дитини на освіту та забезпечити її безпеку через посилення міжвідомчої взаємодії.

«Оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію, ефективніше взаємодіяти з партнерами та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу», — зазначають у відомстві.

Ключові нововведення

Згідно з документом, заклади освіти тепер швидше інформуватимуть правоохоронців та соціальні служби про учнів, які без поважних причин припинили навчання. Оновлений алгоритм передбачає:

Чіткі терміни : встановлено конкретний час для опрацювання та передачі даних про вихованців і учнів;

Міжвідомча співпраця: налагоджено прямий зв’язок між школами, органами управління освітою, службами у справах дітей та підрозділами Нацполіції;

Цифровізація обліку: впровадження автоматизованих систем для миттєвого реагування на випадки вибуття дитини з навчання;

Посилення превенції: формування єдиної системи раннього виявлення ризиків.

Правоохоронці підкреслюють, що контроль за відвідуванням занять — це передусім інструмент захисту прав неповнолітніх.

«У центрі уваги — безпека дітей, підтримка родин і забезпечення доступу до освіти для кожної дитини. Це ще один важливий крок до посилення превентивної роботи в громадах та формування єдиної системи раннього реагування на ризики», — наголосили у Ювенальній поліції.

Раніше повідомлялося, МВС оновило стандарти безпеки у школах на період воєнного стану: тепер обов’язково фізична охорона, перевірка учнів металодетекторами та відеоспостереження.

Раніше ми писали про те, що 12 січня у Києві на Оболоні учень здійснив напад у школі. Хлопець з ножем накинувся на вчительку та однокласника.

Нагадаємо, весняні шкільні канікули 2026 року заплановані наприкінці березня, і тривалість відпочинку у різних містах України відрізнятиметься.

Також через складну ситуацію в енергетиці, яка виникла через обстріли з боку Росії та аномально холодну погоду, уряд прийняв нові рішення щодо організації навчального процесу.