Прогулювати школу тепер не вдасться: Кабмін запровадив нові правила контролю
В Україні оновили порядок обліку учнів та дошкільнят для посилення безпеки дітей.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка вдосконалює механізм обліку дітей навчального віку. Нові правила передбачають оперативний обмін даними між освітянами, поліцією та службами у справах дітей, щоб вчасно виявляти тих, хто не відвідує заняття.
Про це повідомили у Ювенальній поліції України.
Оперативне реагування та цифровізація
Зміни до профільного Порядку (постанова № 241 від 25 лютого 2026 року) були внесені за ініціативою управління ювенальної превенції. Головна мета оновлень — захистити право кожної дитини на освіту та забезпечити її безпеку через посилення міжвідомчої взаємодії.
«Оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію, ефективніше взаємодіяти з партнерами та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу», — зазначають у відомстві.
Ключові нововведення
Згідно з документом, заклади освіти тепер швидше інформуватимуть правоохоронців та соціальні служби про учнів, які без поважних причин припинили навчання. Оновлений алгоритм передбачає:
Чіткі терміни: встановлено конкретний час для опрацювання та передачі даних про вихованців і учнів;
Міжвідомча співпраця: налагоджено прямий зв’язок між школами, органами управління освітою, службами у справах дітей та підрозділами Нацполіції;
Цифровізація обліку: впровадження автоматизованих систем для миттєвого реагування на випадки вибуття дитини з навчання;
Посилення превенції: формування єдиної системи раннього виявлення ризиків.
Правоохоронці підкреслюють, що контроль за відвідуванням занять — це передусім інструмент захисту прав неповнолітніх.
«У центрі уваги — безпека дітей, підтримка родин і забезпечення доступу до освіти для кожної дитини. Це ще один важливий крок до посилення превентивної роботи в громадах та формування єдиної системи раннього реагування на ризики», — наголосили у Ювенальній поліції.
